Ouverture officielle d’une clinique de soins primaires en français à Timmins

La directrice générale du Centre de santé communautaire de Timmins, Julie Béchard, affirme que l’ouverture de la clinique est une grande victoire pour la communauté francophone locale.

Ça fait des années que le besoin est là, on est content d’être au rendez-vous.

La communauté francophone de Timmins a milité pendant plus de 30 ans pour obtenir plus de services de santé en français, comme le rappelle Pierre Bélanger.

31 ans de travail, d’échecs, de pas en avant, 4 pas en arrière et finalement, on arrive à l’ouverture officielle de la clinique de soins primaires, c’est une étape fondamentale.

Si on veut que notre communauté s’épanouisse, fasse plus que survivre, il y a des piliers [comme ce centre] qui sont indispensables , ajoute M. Bélanger, qui cite également la présence d’un campus de l’Université de Hearst.

Ayant vécu toute ma vie dans le Nord de l’Ontario, je sais à quel point les services en français sont essentiels.

Un non n’est jamais une raison pour arrêter de se battre pour nos droits , a déclaré le député provincial néo-démocrate de Timmins, Gilles Bisson. La communauté de Timmins n’a jamais perdu espoir.

En mai 2018, le gouvernement provincial libéral avait annoncé que le Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est aurait la responsabilité du nouveau centre de santé, avec un financement de 2,1 millions de dollars.

L’emplacement actuel, au Timmins Square, est temporaire, indique Jean-Pierre Nadon, vice-président du conseil d’administration intérimaire du Centre de santé communautaire de Timmins.

On devrait être ici pour un an et demi. D’ici ce temps, on devrait identifier un site qui permettra d’accueillir tous les services à l’intérieur du centre de santé communautaire de Timmins.

Jean-Pierre Nadon, vice-président du conseil d’administration intérimaire du Centre de santé communautaire de Timmins