Bal de neige 2020 : malgré le redoux, les organisateurs gardent le cap

Pour ce qui est du montage du site, il faut déneiger des chemins, ce n'est pas n'importe quel véhicule qui peut rouler partout , fait remarquer le coordonnateur de l'événement à la Ville de Gatineau, Benoît Brière.

Environnement Canada prévoit au cours des prochains jours des températures plutôt clémentes pour la saison, qui avoisinent le -5 degrés Celsius, ce qui complique la tâche des sculpteurs sur l'emplacement du Domaine des flocons.

Mélineige Beauregard est sculptrice sur neige, sur glace et sur sable. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le plus grand défi c'est qu'on devient très mouillés, donc on doit se changer souvent de vêtements , reconnaît la sculptrice Mélineige Beauregard, qui participe pour la 15e fois au Bal de neige et préfère sculpter quand il fait entre -10 et -15 degrés Celsius.

Ce sont de gros morceaux de neige, donc c'est toujours agréable de pouvoir expérimenter le gigantisme. Mélineige Beauregard, sculptrice sur neige, sur glace et sur sable

Au niveau de la neige, elle est beaucoup plus collante, donc on travaille différemment. On va travailler avec des outils à main. Les scies sont moins efficaces. Quand tu fais un trait, la neige reste dans le trait. On s'adapte, ce n'est pas une grosse différence , poursuit-elle.

Le Bal de neige en chiffres : 200 000 visiteurs par année en moyenne

30 000 mètres cubes de neige pour fabriquer des glissades et des structures

1,2 million de dollars d'investissements de la Ville de Gatineau et de Patrimoine Canada

225 sapins recyclés décorent le parc



Source : Ville de Gatineau

Le Bal de neige débute ce vendredi, 31 janvier, à 9 h. Il se terminera le lundi 17 février, à 18 h. Des activités auront lieu tant à Gatineau qu'à Ottawa.

Avec les informations de Christian Milette