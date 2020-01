Google Docs en panne pour plusieurs internautes

L’application de traitement de texte échoue à se charger correctement et plusieurs utilisateurs et utilisatrices ont affirmé avoir reçu des messages d’erreur stipulant que le système a détecté un « trafic inhabituel », selon ce que rapporte le site Independent.

Certains internautes ont également rapporté des problèmes avec Google Search et Gmail. Le site Down Detector, qui fait la surveillance en temps réel des problèmes et des temps d’arrêt de plusieurs applications, a reçu des dizaines de milliers de signalements depuis quelques heures, principalement aux États-Unis et dans le sud-est du Canada.

Le site officiel de Google rapporte lui aussi des problèmes avec Google Drive, Google Docs, Google Sheets et Google Slides.

Le nombre de signalements a rapidement chuté à partir de 13h30, laissant présager un retour à la normale sous peu.

Plus de détails suivront.