Il y a 10 ans aujourd’hui était lancé le premier iPad

À l’époque, Steve Jobs se posait la question suivante : « Y a-t-il de la place pour une troisième catégorie d’appareils dans le milieu, quelque chose qui se trouve entre le laptop et le téléphone intelligent? »

Selon lui, afin de créer une nouvelle catégorie d’appareils, « ceux-ci doivent être bien meilleurs que l’ordinateur ou le téléphone à accomplir certaines tâches clés, sans quoi ils n’ont pas raison d’être ». C’est ainsi qu’il mettait la table pour le lancement de la tablette iPad, une innovation qui entrait certainement dans la catégorie des produits dont nous ne pensions pas avoir besoin, mais qui aura finalement été une petite révolution.

Naviguer sur le web, lire et répondre à ses courriels, prendre et partager des photos, visionner des vidéos et écouter de la musique, jouer à des jeux et lire des livres numériques, le tout dans une interface conviviale, intuitive et fluide, voilà en quoi consistait la nouvelle offre d’Apple.

À l’époque, les mini-ordinateurs Netbook dominaient les ventes d’ordinateurs personnels, mais selon Steve Jobs, ils ne faisaient pas le poids contre l'iPad.

« Ils sont lents, l’affichage est de mauvaise qualité, et ils fonctionnent sur de vieux logiciels PC encombrants », lançait-il à la foule lors du dévoilement de sa nouvelle machine, dans une petite pique contre Microsoft.

Un succès retentissant

Bien que le produit a d’abord été accueilli avec scepticisme par quelques médias et adeptes de technologie, Apple a vendu 300 000 iPads dans les premiers jours suivant sa mise en marché. Selon le site The Verge, le produit brisera la barrière des deux millions de vente deux mois plus tard. Même si les ventes ont plafonné en 2013, il s’est vendu plus de 350 millions d’iPads depuis son lancement.

L’iPad original était muni d’un écran de 9,7 pouces, d’un processeur Apple A4 à un seul cœur, de 256 MB de mémoire vive (RAM) et d’un disque dur allant jusqu’à 64 GB, le tout avec une autonomie de batterie de 10 heures. Fait qui peut être surprenant 10 ans plus tard, le premier iPad n’était pas muni d’une caméra. Les modèles de base se détaillaient alors à 499 $ US.

Au cours de la dernière décennie, une nouvelle génération d’iPads a été lancée chaque année. L'appareil a ainsi été bonifié de plusieurs fonctionnalités et designs en cours de route.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les quatre modèles d'iPad présentement disponibles : le iPad Pro, le iPad Air, le iPad et le iPad mini. Photo : Apple

Quatre modèles de iPad sont aujourd'hui disponibles : le iPad Mini, le iPad, le iPad Air et le iPad Pro. Le dernier modèle a été lancé en septembre dernier, et offre un écran Retina de 10,2 pouces, la prise en charge du clavier complet Smart Keyboard et les fonctionnalités inédites d’iPadOS.