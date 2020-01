Coronavirus : l’Université de Regina annule ses voyages en Chine

Alors qu’aucun cas de coronavirus n’a encore été détecté sur son campus, l’Université de Regina prend des mesures pour éviter que ses étudiants et son personnel ne soient contaminés.

À compter de lundi, les voyages vers la Chine organisés directement par l’Université sont annulés pour les trois prochains mois.

De plus, les voyages financés par l’Université de Regina, mais organisés par un membre du corps professoral ou des étudiants doivent faire l’objet d’une approbation préalable auprès du doyen avant tout départ vers ce pays.

Ces voyages doivent recevoir l’approbation du Formulaire de demande d’autorisation de voyage par le doyen , indique le porte-parole de l’Université de Regina, Everett Dorma, dans un courriel envoyé à Radio-Canada. « Cette demande doit inclure un plan d’atténuation des risques qui respecte les précautions déterminées par le gouvernement du Canada. »

L’Université de Regina met en garde son personnel et ses étudiants qui désirent voyager en Chine à des fins personnelles. Ils sont encouragés à faire attention aux consignes de sécurité en place , rappelle l'Université.

Pour celles et ceux qui arrivent de Chine, un dépliant sera mis à leur disposition. Ce dépliant contient des informations sur les risques, les symptômes et les mesures à prendre , précise le courriel de l'Université.

L’administration de l’Université dit continuer à surveiller la situation avec les autorités sanitaires concernées.

Des rumeurs, selon lesquelles des personnes revenant de la ville de Wuhan, en Chine, ont séjourné sur le campus de l'Université de Regina, ont circulé durant la fin de semaine. Ces rumeurs seraient fausses, selon l’Université.

De son côté, la province conseille aux personnes revenant de Wuhan et de la province chinoise du Hubei de surveiller l'apparition de symptôme, comme une toux fiévreuse, et de consulter leur médecin le cas échéant. Il est également possible de composer le 811 pour accéder à la ligne santé.

Le ministère provincial de la Santé a mis en place un site Internet  (Nouvelle fenêtre) . Selon le gouvernement de la Saskatchewan, aucun cas confirmé ou suspecté n’a été signalé dans la province.

Avec des informations de Sophie Chevance