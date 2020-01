Billie Eilish, la jeune surdouée de la musique qui vient d’entrer dans l’histoire

À 18 ans, la chanteuse Billie Eilish a marqué l’histoire dimanche soir, en devenant la deuxième, et surtout, la plus jeune artiste à rafler les quatre prix Grammy les plus importants . Quatre ans après ses débuts dans le métier, cette autrice-compositrice-interprète s’est imposée comme un phénomène mondial, incarnant la voix de sa génération.

Adorée par les jeunes, même si sa musique séduit des personnes de tous âges, Billie Eilish est une artiste particulièrement précoce au succès fulgurant.

Elle n’avait que 13 ans quand elle a mis en ligne la chanson Ocean Eyes à la fin de l’année 2015 sur SoundCloud. Au mois de juillet 2016, elle avait déjà été écoutée plus de 87 millions de fois.

Billie Eilish a sorti, le 29 mars dernier, son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Dès le 7 avril, elle prenait la tête du classement hebdomadaire des 200 meilleures ventes d’albums établi par le magazine musical Billboard.

Un prodige de la musique

Le 14 janvier dernier, on apprenait que Billie Eilish allait signer la chanson phare de Mourir peut attendre (No Time to Die), le prochain film de la saga James Bond. C’est la plus jeune interprète de l'histoire des trames sonores des célèbres films d’espionnage.

Dimanche, alors qu’elle était pour la première fois nommée aux prix Grammy, Billie Eilish a remporté les prix dans les quatre catégories reines : album de l'année, enregistrement de l'année, chanson de l'année et révélation de l'année. Jamais une personne aussi jeune n’avait réussi un tel exploit.

Elle rejette les étiquettes

Née à Los Angeles de parents artistes évoluant tous deux dans le cinéma et la musique, Billie Eilish travaille avec son frère Finneas O’Connell, musicien, auteur et producteur de musique.

Si elle est souvent décrite comme une artiste pop, Billie Eilish propose un style inclassable, à l’image d’autres artistes de la génération Z comme Lil Nas X, qui mêle par exemple le hip-hop et musique country dans son grand succès Old Town Road.

La musique de Billie Eilish oscille entre de douces ballades mélancoliques et des chansons aux sonorités minimalistes, électros ou encore R&B.

Sa voix, tour à tour aérienne et plus profonde, chante l’amour, mais aussi des sujets plus graves, comme la mort, la dépression, dont elle a elle-même souffert, et les peurs, et des enjeux actuels comme la masculinité toxique. Des paroles qui résonnent particulièrement auprès des jeunes d’aujourd’hui.

Je n’ai pas réalisé que je parlais et que j’abordais des aspects de la vie plus profonds que dans les chansons habituelles. Ce n’est pas quelque chose qui était voulu, je l’ai juste fait , a déclaré, en entrevue à Variety, celle qui est déterminée à rester fidèle à sa forte vision artistique.

Billie Eilish se démarque également par son style vestimentaire, qui est à son image : créatif. Avec ses tenues colorées et amples, qui ne révèlent rien de sa silhouette, la jeune femme refuse d’adopter les habituels codes genrés de la chanteuse pop sexy.