Fini les services de nuit à l’urgence de Fortierville

Après avoir mis fin aux heures de service de nuit au printemps 2019, le CIUSSS MCQ mettra aussi fin au projet pilote de soins infirmiers de nuit et de télésanté à l’urgence de Fortierville, au Centre-du-Québec.

À compter du 28 février, le Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fortierville sera accessible de 8h à minuit tous les jours de la semaine. Il n’y aura donc plus aucun service offert en dehors de ces heures.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ( CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ) a décidé de ne pas reconduire le projet pilote de soins infirmiers de nuit et de télésanté instauré en septembre 2019.

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec invoque la faible utilisation des services infirmiers courants de nuit, les motifs de consultation, l’absence d’utilisation de la télésanté, la prestation de soins sécuritaires et de qualité et les enjeux de main-d’oeuvre.

La décision a été prise par un comité consultatif composé de médecins, de gestionnaires, du personnel infirmier et de citoyens de Fortierville.

Le comité a plutôt fait valoir qu’il faudrait bonifier l’offre de soins et services actuelle.

L'idée de fermer l'urgence la nuit avait suscité beaucoup d'indignation au sein de la population de Fortierville et des environs. C’est à la suite de ces réactions que le projet pilote de soins infirmiers de nuit et de télésanté avait été mis en place.