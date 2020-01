Souvenirs d'Auschwitz : un mal gris et latent

Assis dans son fauteuil en cuir brun, entouré de livres portant sur l’Histoire des juifs et celle de l’Holocauste Jacques Abourbih raconte avec beaucoup d’émotion l’histoire de sa famille maternelle.

C’est comme si chaque mot que prononce l’homme de 71 ans est lourd et qu’à chaque fois qu’il laisse s’échapper une phrase, il se libère quelque peu du tragique destin des siens.

Ce mal latent qu’il ressent depuis toujours, il le décrit ainsi : C’est un mal gris, ce n’est pas noir, ce n’est pas terrible, mais c’est une prise de conscience qu’il y a quelque chose, en soi, qui est différent des autres personnes qui reflète cet épisode dans notre histoire .

Une histoire dont on ne parle pas

Jacques Abourbih ne se souvient pas du moment où il a appris que la majorité de sa famille maternelle est morte au camp de concentration Auschwitz.

C’est comme s’il l’avait toujours su, mais sans en connaître réellement les détails.

Dernière photo de tous les membres de la famille maternelle de Jacques Abourbih, avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Il s’agit du mariage de sa tante Fortunée et de son oncle Nessim, célébré à la Grande Synagogue du Caire en 1939. Photo : Avec l'autorisation de Jacques Abourbih

Ses parents n’en parlaient pas, sauf à l’occasion où certains noms d’oncles, de tantes ou de cousins étaient prononcés en chuchotement.

On n’en parlait pas. Nous savions qu’ils avaient été victimes, mais on n’en parlait pas. Jacques Abourbih

L’Égypte, terre de salut, pour un moment

La famille maternelle de Jacques Abourbih, installée en Grèce, a vu venir la montée du nazisme.

C’est peu avant l’invasion des forces nazies des Balkan et de la Grèce en 1939 que sa grand-mère Sarina décide de partir pour l’Égypte avec ses deux filles.

Son mari la rejoindra peu de temps après.

Tous les autres membres de la famille sont restés en Grèce et ont été exterminés à Auschwitz sauf une grand-tante, Haddassah, que Jacques Abourbih appelle encore affectueusement « Doudou ».

Celle-ci s’est réfugiée chez un prêtre grec orthodoxe, qui l’a hébergée jusqu’à la fin de la guerre.

De l’Égypte au Canada

C’est en 1964 que Jacques Abourbih, accompagné de ses parents et de son frère arrivent au port de Québec.

Jacques Abourbih accompagné de ses parents et de son frère en 1964 à bord du bateau Saxonia lors de la traversée transatlantique vers le Canada. Photo : Avec l'autorisation de Jacques Abourbih

La guerre de Suez en 1956 et les émeutes antisémites ont forcé la famille à trouver refuge au Canada.

Jacques Abourbih avait 13 ans lorsqu’il a fait le voyage en bateau, un voyage dont il se souvient encore très bien.

À la recherche des gens perdus

C’est à l’âge adulte, alors citoyen canadien, que Jacques Abourdih s’est décidé à chercher les détails entourant la mort de sa famille maternelle.

Il s’est rendu à Yad Vashem, le musée qui détient la plus grande base de données des victimes de l’Holocauste en Israël.

C'est là qu’il a retrouvé les noms de tous ceux qui avaient disparu.

Je ne sais pas quand ils sont morts, mais leur mémoire vit , dit-il.

Ouvrir les frontières aux réfugiés

En ce 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d’Auschwitz, Jacques Abourbih souhaite que ce terrible événement ne sombre jamais dans l’oubli.

Surtout, il espère qu’une réflexion sur l’accueil des immigrants et des réfugiés sera au cœur des préoccupations des Canadiens.

Au moment où de plus en plus de réfugiés cherchent une terre d’accueil, Jacques Abourbih croit que ce triste anniversaire doit servir de rappel que l’intolérance et la haine nous guettent tous.