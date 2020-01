Le réalisateur de Parasite en dit plus sur l’adaptation de son film en série

La chaîne câblée américaine HBO est en négociation avec le réalisateur pour ce projet, apprenait-on plus tôt en janvier.

Questionné à ce sujet la semaine dernière, en marge de la remise des prix SAG, Bong Joon-ho a précisé qu’il aimerait que sa série raconte des histoires au sujet de chacun des personnages du film.

Tout ce que je leur ai dit [aux acteurs, ndlr], c’est qu’il y aurait plusieurs histoires cachées qui seraient révélées au sujet de chacun des personnages , a-t-il expliqué en entrevue à Variety.

J’avais toutes ces idées accumulées depuis que j’ai commencé à écrire le scénario [du film Parasite], a raconté le réalisateur dans une autre entrevue avec le média en ligne The Wrap. Je ne pouvais pas toutes les inclure dans un film de deux heures, alors elles sont restées dans mon iPad. Et mon but avec cette minisérie, c’est de créer un long film de six heures.

Palme d’or du dernier Festival de Cannes, Parasite a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère lors de la cérémonie des Golden Globes, une première pour un film coréen, début janvier. Deux semaines plus tard, il s’est vu décerner le prix le plus prestigieux remis par la Screen Actors Guild.

Parasite se retrouve donc en bonne position pour la soirée des Oscars, où il est nommé six fois, notamment dans la catégorie phare du meilleur film, dans celle du meilleur film étranger et celle du meilleur réalisateur.