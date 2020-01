Sonia Furstenau est candidate à la chefferie du Parti vert de la Colombie-Britannique

Sonia Furstenau a fait cette annonce lors d'une conférence de presse dans une salle louée au centre-ville de Victoria.

Jusque-là, elle indiquait qu'elle en parlait avec sa famille et restait concentrée sur son travail de membre de l'Assemblée législative provinciale.

Élue en 2017, Sonia Furstenau s'est notamment fait connaître pour sa campagne pour faire fermer la décharge de Shawnigan Lake, qui n'a plus de permis d'exploitation depuis trois ans.

Sonia Furstenau est la seule députée verte de la Colombie-Britannique à se présenter à la direction du parti puisque le précédent chef, Andrew Weaver, siège désormais en tant que député indépendant, et le leader par intérim du Parti vert, le député vert de Saanich North and the Islands, Adam Olsen, ne peut pas se présenter comme candidat, selon les règles internes du parti.

Les aspirants à la tête du Parti vert ont jusqu'au 15 avril pour se porter candidats. Le nouveau dirigeant sera élu lors d'une convention du parti les 26, 27 et 28 juin à Nanaimo.