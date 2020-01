Censée rouvrir, l’École Rocher-du-Nord reste fermée à cause d'un bris

L’école était censée rouvrir lundi pour la première fois depuis qu'une tempête féroce a frappé l’est de Terre-Neuve. Le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador avait même modifié certains trajets d’autobus pour assurer le transport sécuritaire des élèves jusqu'à l’école.

Un technicien de l’école indique qu’une pompe à l'intérieur de la chaudière de l’école s'est brisée, mais qu’elle devrait être réparée d’ici la fin de la journée. Il faudrait cependant attendre plusieurs heures avant que le bâtiment soit réchauffé.

Les élèves arrivent à l'École Rocher-du-Nord lundi matin. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Déjà 7 jours d'écoles manqués

Des élèves comme Juliette LeFrançois-Bélanger ont maintenant manqué sept jours d'école depuis le début de l'état d'urgence décrété par la Ville de Saint-Jean le 17 janvier en raison du blizzard. La Ville a formellement levé l'état d'urgence samedi matin.

Je suis déjà en retard parce que je suis [partie] en voyage en décembre, et j’ai manqué trois semaines d’école, alors je suis déjà en retard. Mais je vais me rattraper. Juliette LeFrançois-Bélanger, élève, École Rocher-du-Nord

Kim Christianson, la directrice à l’éducation du CSFPConseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador , indique que c’est certain qu’avec une grande semaine de manque d’école, on va devoir réviser le calendrier.

Kim Christianson, directrice à l'éducation du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Mais aucune décision, aucun plan n’a été élaboré présentement puisque le personnel ne s’est pas rendu ensemble. On doit regrouper afin de déterminer un plan et de repousser les examens , indique-t-elle.

Le CSFPConseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador avait décidé dimanche de ne pas rouvrir l’École des Grands-Vents, une école primaire, en raison de l’état de rues. Mais plusieurs conducteurs d'autobus disent que les conditions routières s'améliorent.

De jour en jour ça [le déneigement] progresse, so on a décidé, on n’avait pas de problèmes avec les routes pour le secondaire donc on l’a ouverte [l’école] , indique Jessica Follett, de l'entreprise d’autobus TMN Busing.

Jessica Follett, propriétaire de la compagnie d'autobus TMN Busing Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La chauffeuse Beverly Flynn, qui conduit environ 110 km par jour pour transporter les 40 élèves à l’École Rocher-du-Nord, est sortie sur les routes dimanche pour s’assurer de la sécurité des nouveaux trajets.

Les routes sont assez bien nettoyées , observe-t-elle. Ce matin, les autres automobilistes avaient l’air très prudents.