Le cofondateur de Vine lance Byte, application compétitrice de TikTok

En octobre 2016, Twitter abandonnait l’application Vine, qu’elle avait rachetée pour 30 millions de dollars américains quatre ans plus tôt. Sa disparition s’explique notamment par la popularité grandissante d’Instagram, qui a ajouté la possibilité de partager des vidéos en juin 2013, et de l’application Snapchat, préférée par les plus jeunes.

« Les vidéos d’Instagram ont été le début de la fin » affirmait un ancien dirigeant de Vine en entrevue avec The Verge en 2016. « [Vine] n’a pas changé assez vite pour se différencier. »

Dom Hofmann, cocréateur de Vine, travaillait depuis quelques années déjà sur un successeur digne de son application phare. Byte a finalement été lancée dans la surprise la plus totale vendredi dernier, après avoir été disponible en version bêta pour un bon moment. L'application est disponible sur iPhone et sur Android.

Le nom Byte ne doit pas être confondu avec Bytedance, entreprise basée à Beijing qui a conçu TikTok, qui est pour l'instant la plus grande compétitrice de Byte.

Vine 2.0

Byte fonctionne de façon presque identique à Vine : vous téléversez des vidéos de six secondes directement de votre téléphone ou en utilisant la caméra intégrée à l’application. Vous pouvez également explorer les publications les plus populaires choisies par les éditeurs de Byte, ou naviguer à travers les contenus à votre guise.

Parmi les nouveautés apportées par l'application, on compte un programme de partenariat qui vise à rémunérer les personnes qui créent du contenu original pour leur travail. « Byte célèbre la créativité et l’esprit de communauté, et de rémunérer les créateurs [et créatrices] est une bonne façon d’encourager les deux », peut-on lire dans un message de l'entreprise sur Twitter.

Autre ajout : il est maintenant possible de télécharger sur votre téléphone mobile n’importe quelle vidéo qui est publiée par une autre personne, ce qui n’est pas possible sur Instagram par exemple.

Une tonne de commentaires indésirables dès les premiers jours

Si Byte a déjà créé un engouement considérable sur le web, l’application a également reçu son lot de plaintes, qui visent surtout les commentaires indésirables générés par des robots sous les publications des gens, selon ce que rapporte le Business Insider.

Plusieurs nouveaux utilisateurs voient Byte comme une nouvelle ruée vers l’or et tentent de profiter de la monétisation inévitable de la plateforme en allant chercher des abonnements à l'aide de pollupostage, comme l’explique le site Engadget.

La direction de Byte est consciente du problème et affirme être à la recherche de solutions.

« C’est notre priorité absolue et nous travaillons très fort pour y remédier », a affirmé le créateur de Byte, Dom Hofman, dans une billet de blogue partagé sur Twitter.