Les révélations de John Bolton compliquent le travail des avocats de Trump

L'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton s'apprête à publier un livre dans lequel il affirme que le locataire de la Maison-Blanche a bien réclamé des enquêtes sur ses rivaux politiques en échange de l'octroi d'une aide militaire à l'Ukraine, a révélé dimanche soir le New York Times.

Donald Trump a vigoureusement démenti avoir fait de telles confidences à son ancien conseiller, qu'il a limogé en septembre, et a assuré ne pas avoir vu le manuscrit du livre en question.

Le donnant-donnant mentionné par John Bolton est au coeur du procès historique en destitution du président républicain, ouvert il y a une semaine au Sénat.

Donald Trump est quasi assuré d'être acquitté puisqu'il faudrait deux tiers des sénateurs (67 voix sur 100) pour le déclarer coupable, un seuil a priori inatteignable. Son opposition démocrate espère toutefois que le procès ternira son image à moins de 300 jours de l'élection présidentielle.

Les démocrates essaient de convaincre au moins quatre des 53 sénateurs républicains de se joindre à eux pour réclamer la convocation de nouveaux témoins, dont John Bolton, ce qui retarderait l'acquittement du président et assombrirait encore sa campagne de réélection.

Ils se sont heurtés jusqu'ici sans exception au refus des sénateurs républicains, mais les dernières révélations ont peut-être fait bouger les lignes.

Je crois qu'il est de plus en plus possible que d'autres républicains se joignent à ceux d'entre nous qui pensent que l'on devrait entendre John Bolton.

Mitt Romney, sénateur républicain de l'Utah