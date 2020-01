Santé mentale : les pairs aidants du CIUSSS se syndiquent, une première au Québec

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale fait appel aux pairs aidants depuis 2005.

Ces travailleurs à la vocation particulière ont eux-mêmes été aux prises avec des troubles sévères de santé mentale dans le passé. Rétablis, leur « savoir expérientiel », comme on l'appelle au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , en font des alliés privilégiés pour les patients en cours de traitement.

[Le pair aidant¸] fait vivre de façon concrète l'espoir que c'est possible de se rétablir. Ç'a un impact sur nos équipes et auprès de la clientèle qu'on suit, qui parfois, devant les difficultés, a tendance à perdre un peu espoir , explique Julie Lesage, directrice adjointe des programmes santé mentale et dépendances du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Précaires

Même si leur rôle est reconnu depuis des années, ces employés, qui doivent obligatoirement suivre une formation, n'étaient pas syndiqués. Ils ne bénéficiaient pas des mêmes avantages sociaux que le reste des employés, rappelle Mme Lesage.

On les embauchait surtout à contrat ou en vertu d'ententes de services avec des organismes communautaires. Les embauches directement par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pouvaient auparavant faire l'objet de griefs.

Après des années de démarches, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale est parvenu à une entente avec la Fédération des professionnels, affiliée à la CSN.

Grâce à cette entente, qui vient normaliser leur statut, sept pairs aidants ont été embauchés l'automne dernier et six postes sont actuellement ouverts.

Long processus

Le débat sur le titre d'emploi a été long. Mme Lesage soutient que la direction des ressources humaines a travaillé d'arrache-pied pour leur permettre de devenir des employés à part entière.

La donne a changé en 2013, quand le ministère de la Santé et des Services sociaux a recommandé d'offrir le statut d'éducateur spécialisé aux pairs aidants. Un titre un peu par défaut , souligne Mme Lesage, étant donné leur approche singulière.

Ce type de poste était normalement attribué en fonction de l'ancienneté, d'où l'importance de parapher une entente avec le syndicat pour permettre l'embauche de pairs aidants sans avoir à répondre à ce critère.

Mme Lesage a tenu à saluer l'ouverture du syndicat à travers tout le processus.

Elle rappelle que les longs délais avant d'aboutir à une entente ont notamment été provoqués par les fusions dans le réseau de 2015.