Désespérés de quitter Wuhan, des résidents du Grand Vancouver interpellent Ottawa

Lauren Williams et son mari britannique tentent ainsi de quitter Wuhan, où se situe l'épicentre de la crise en Chine. Le couple attend son deuxième enfant en février, et redoute la possibilité d’être toujours prisonniers de la ville mise en quarantaine par les autorités chinoises, quand le bébé sera né.

Originaire de Langley, dans le Grand Vancouver, Lauren Williams et son mari enseignent à Wuhan depuis quatre ans. Au cours des derniers jours, la mère d’un garçon de deux ans et ses parents ont multiplié les appels vers Ottawa et tenté de rejoindre l'ambassade.

Malgré ses 11 millions d'habitants, Wuhan a toutes les apparences d'une ville fantôme depuis qu'elle a été mise en quarantaine par le gouvernement chinois. Photo : Reuters / cnsphoto

Une famille séparée

Monte Gisborne habite à Port Coquitlam. Sa femme, Daniela Luo, et leur fillette de 9 ans, toutes deux résidentes permanentes au Canada, rendaient visite à des membres de leur famille à Wuhan. Elles y sont maintenant coincées, en raison d’une interdiction de déplacements.

Souhaitant revoir sa femme et sa fille, Monte Gisborne demande au gouvernement canadien de les réunir.

Des pays comme les États-Unis, la France, le Japon et la Russie prévoient évacuer leurs citoyens de Wuhan au cours des prochains jours.

Au Canada, le gouvernement n'a aucun plan en ce sens, a indiqué dimanche avant-midi, la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, en conférence de presse.

Avec les informations de Reuters, Yvette Brend et Tanya Fletcher