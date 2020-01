Le coronavirus ébranle l'industrie du tourisme dans toute l'Asie

L’épidémie de coronavirus frappe de plein fouet l'industrie du tourisme alors que le congé du Nouvel An lunaire bat son plein. Des dizaines de millions de Chinois et de touristes étrangers choisissent de ne pas voyager ou sont sommés de ne pas le faire par les autorités.

Selon des données publiées par le vice-ministre chinois des Transports, Liu Xiaoming, le nombre de déplacements mesurés samedi, premier jour du congé du Nouvel An lunaire, était de 29 % inférieur aux données de l’an dernier.

Toujours pour la journée de samedi, les voyages civils en avion ont reculé de 41,6 % par rapport à la même journée l’an dernier, tandis que les déplacements ferroviaires ont chuté de 41,5 % et les déplacements routiers de 25 %.

Ce qui représente des pertes financières importantes pour l’économie du tourisme, qui représente 11 % de l’économie chinoise. L’an dernier seulement, les Chinois ont fait 134 millions de voyages, selon des données officielles citées par l’Associated Press.

Des agentes de bord d'une compagnie aérienne chinoise portent des masques pour se protéger du coronavirus. Photo : afp via getty images / PETER PARKS

Interdiction de se déplacer pour des millions de personnes

L’épidémie de coronavirus, qui a fait au moins 82 morts ces derniers jours dans le centre de la Chine et près de 2830 cas d’infection, a forcé les autorités chinoises à limiter significativement les déplacements de population dans les zones touchées cette année. Toutes les festivités publiques ont aussi été annulées, tandis qu’au moins 50 millions de personnes sont actuellement en confinement dans 17 villes du pays.

Le gouvernement chinois a même prolongé la semaine de vacances du Nouvel An lunaire de trois jours, soit jusqu’au 2 février, pour limiter plus longtemps les déplacements dans le pays et tenter de ralentir la propagation du virus.

Toutes ces limitations de déplacements combinées à la peur que génère l’épidémie chez les touristes étrangers entraînent des pertes de plusieurs milliards de dollars non seulement en Chine, mais dans de nombreux autres pays d'Asie.

Plusieurs pays touchés

En Thaïlande, notamment, une des destinations tropicales préférées pour le Nouvel An lunaire, le gouvernement du pays envisage un manque à gagner potentiel de 50 milliards de baht (1,6 milliard de dollars).

Selon les estimations du Conseil du tourisme de Thaïlande, chaque touriste chinois rapporte en moyenne l’équivalent de 1600 $ en retombées économiques, ce qui représente une source importante de revenus mise en péril par l’épidémie de coronavirus.

La Thaïlande est une des destinations favorites des Chinois lors de leurs vacances d'hiver. Photo : afp via getty images / MLADEN ANTONOV

Les principaux secteurs touchés sont les hôtels, les compagnies aériennes, les opérateurs de croisières et tous les autres secteurs qui bénéficient de l’afflux annuel de touristes chinois lors du Nouvel An lunaire.

Cette onde de choc qui secoue l’industrie touristique est aussi ressentie au Japon, au Vietnam et en Corée du Sud, qui sont les destinations favorites des Chinois pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Baisse de la demande de pétrole

Cette réduction des déplacements en Asie se traduit par un impact notable sur les cours du pétrole qui ont reculé de 6 % à 7 % la semaine dernière sur les marchés internationaux avant d’accuser un nouveau recul de 3 % à 4 % à l’ouverture des bourses lundi matin en raison d’une baisse globale de la demande de pétrole.