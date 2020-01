Parasite et Kuessipan couronnés au festival Cinoche de Baie-Comeau

La production sud-coréenne Parasite et le long-métrage québécois Kuessipan ont été récompensés respectivement du prix du meilleur film et du meilleur film canadien au 32e Festival du film international Cinoche de Baie-Comeau.

Les films québécois représentaient la moitié de la programmation de ce 32e festival Cinoche.

Dix prix Outardes ont été remis dans diverses catégories.

Parasite, qui a triomphé à Cannes en remportant la Palme d’Or, a été sacré meilleur film de festival.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La soirée de clôture de Cinoche, le festival du film international de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

Le film Kuessipan, tournée à Uashat mak Mani-utenam et à Sept-Îles a quant à lui remporté le prix du meilleur film canadien.

Chers amis innus, ce prix s’appelle “l’Outarde du meilleur film canadien“! C’est certain que c’était pour vous! , a écrit sur Facebook sa réalisatrice Myriam Verreault, qui a appris la nouvelle en atterrissant à Montréal, de retour d’un festival du film en Suède.

Les gagnants des Outardes du festival Cinoche 2020 Meilleur film du festival : Parasite

Meilleur film canadien : Kuessipan

Meilleure réalisation : Douleur et gloire

Meilleur scénario : Antigone

Coup de cœur du public - meilleur film québécois : Jouliks

Coup de cœur du public : Le faucon au beurre d’arachide

Meilleure interprète féminine : Alfre Woodard, Clémency

Meilleur interprète masculin : Robert Pattinson, Le phare

Meilleure bande sonore : Le phare

Meilleure direction de la photographie : Le phare

Un public croissant et plus diversifié

La présidente du festival, Émilie Pedneault, dit avoir remarqué une diversification de l’auditoire, qu’elle attribue notamment à la variété des films projetés lors du festival.

On avait beaucoup de films plus accessibles, des films qui rendent heureux, des feel good movies. On pense que ça va des gens qui s’y connaissent peut-être moins en cinéma, mais qui sont quand même intéressés , dit Émilie Pedneault.

Le comité organisateur du festival. Photo : Radio-Canada / Mélissa Marcil

J’ai parlé avec beaucoup de gens pour qui au début c’était plus difficile pour eux de faire des découvertes et maintenant ils vont voir 15 films , ajoute-t-elle à titre d’exemple.

L’organisation rapporte une augmentation d’au moins 10% de la participation totale au festival, en incluant les activités connexes aux projections régulières.

6600 entrées en salle ont été validées cette année au festival.

1850 élèves ont été accueillis lors des matinées scolaires, un record selon l’organisation.

Avec les informations de Mélissa Marcil