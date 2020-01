L’installation de gicleurs dans les foyers de soins est trop lente, selon un député

En 2015, le gouvernement du Manitoba a adopté un règlement obligeant les foyers de soins personnels et les hôpitaux à s’équiper de gicleurs d’ici le 1er janvier 2026. Cinq ans plus tard, plus du tiers des foyers de soins personnels du Manitoba ne sont pas encore équipés d'un système complet de gicleurs incendie, selon des chiffres de la province.