De plus en plus de pays cherchent à évacuer leurs ressortissants de Wuhan

Les États-Unis, le Japon, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, l'Italie, l’Australie et le Sri Lanka ont jusqu’ici annoncé leur intention d’évacuer leurs citoyens présents à Wuhan, et l’Allemagne y songe également.

Le Canada n'a toutefois aucun plan en ce sens, a indiqué dimanche avant-midi la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, en conférence de presse.

À l’heure actuelle, il ne semble pas que nous avons besoin de noliser un avion , a-t-elle dit, avant de rappeler qu’une telle décision revient à son collègue ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.

Si quiconque a des inquiétudes à propos de quelqu’un qui est dans la région, ou qui a besoin d’un soutien, il peut certainement joindre Affaires mondiales Canada et nous allons leur offrir ce soutien , a-t-elle ajouté.

Nous comprenons les préoccupations des Canadiens dans la région, ainsi que celles de leurs familles et de leurs proches , a pour sa part assuré le ministre Champagne dans une déclaration publiée quelques heures plus tard.

Nous sommes en contact avec les Canadiens qui sont sur place et leur fournissons de l’aide , a-t-il ajouté, sans donner plus de détails sur le nombre de Canadiens touchés par la situation actuelle.

Les agents consulaires canadiens suivent de près la situation et sont en contact avec les autorités locales et nos partenaires internationaux pour obtenir plus d’information et fournir du soutien dans la mesure du possible. Le Canada n’a pas de présence consulaire à Wuhan.

François-Philippe Champagne, ministre canadien des Affaires étrangères