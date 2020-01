Une trousse en ligne pour éduquer les jeunes de l'Î.-P.-É. sur les dangers du vapotage

Cette trousse, mise en ligne, s'inscrit dans une stratégie plus large ayant pour but d’enrayer le problème de vapotage chez les jeunes. En novembre dernier, la province a fait passer l'âge légal pour vapoter de 19 à 21 ans et le gouvernement travaille actuellement sur un projet de loi qui interdirait la vente de liquides à vapoter aromatisés.

L'utilisation de la cigarette électronique se banalise à l'Île-du-Prince-Édouard. Dans les dernières années, son utilisation chez les jeunes est en hausse. Selon l'Association pulmonaire de la province, 55 % des élèves du secondaire ont déjà essayé la cigarette électronique, et près de 40 % l'ont fait au cours du dernier mois.

Des données inquiétantes qui ont poussé le gouvernement provincial à réagir dans l'objectif de protéger les jeunes prince-édouardiens. Nous devons prendre les meilleures décisions possibles pour nos citoyens , croit James Aylward, ministre de la Santé de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le gouvernement, en partenariat avec l'Association pulmonaire de la province, lance une trousse numérique destinée aux écoles de la province.

Grâce à cette trousse, les enseignants et éducateurs informeront les plus jeunes sur les dangers du vapotage. Il existe un véritable manque d'information autour du vapotage, beaucoup d'idées reçues et les enseignants réclamaient de l'aide à ce sujet , confie Julia Hartley, coordinatrice pour l'Association pulmonaire de l'Île-du-Prince-Édouard.

À la commission scolaire de langue française, on avoue que le vapotage à pris de l'ampleur. Son président, Gilles Benoît se réjouit de l'arrivée de cette trousse numérique. C'est un phénomène nouveau, mais on réalise que cela commence à toucher nos écoles, donc on est très heureux qu'on va être en mesure d'être appuyé par l'organisme , déclare-t-il.

La commission scolaire ajoutera aussi de nouvelles politiques restrictives autour du vapotage dans ses écoles au cours des prochains mois. Le nombre n'est pas très élevé, mais on réalise qu'il y a des enfants qui font du vapotage lorsqu'ils ont la chance de le faire, donc c'est pour cela que l'on veut mettre des règles en place pour s'assurer que cela ne se fera pas sur les terrains de la commission scolaire , explique M. Benoit.

De son côté, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard rendra sa décision finale d'ici la fin de l'hiver sur la possible interdiction des produits aromatisés de vapotage. Une décision qui pourrait intervenir en même temps que celle de la province voisine, la Nouvelle-Écosse, qui a elle aussi déjà pris la décision d'interdire la vente de ces produits à partir du 1er avril 2020.

Avec les renseignements de Julien Lecacheur