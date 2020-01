Le coronavirus a tué 81 personnes et en a infecté plus de 2800 en Chine

Le premier ministre de la Chine, Li Keqiang, s’est rendu en visite lundi à Wuhan, le berceau de l'épidémie du nouveau coronavirus qui a tué 81 personnes et en a contaminé 2827 dans le pays, a indiqué le gouvernement.

Dimanche, on parlait d’environ 2000 cas d’infection.

Le nombre de cas suspects a quant à lui doublé en l'espace de 24 heures, à près de 5800. Une cinquantaine de patients sont d’autre part en rémission et ont pu quitter l’hôpital.

La moitié des cas de contamination ont été signalés dans la seule province du Hubei. Et c’est là que sont déplorés 76 des 81 décès.

Les bilans toujours revus à la hausse alimentent une vague d'inquiétude mondiale malgré le petit nombre de cas enregistrés en dehors de la Chine.

L’épidémie s'étend désormais à une dizaine de pays. Hors de l’Asie, elle a atteint l'Australie, l'Europe et les États-Unis, et deux cas présumés ont été signalés au Canada – il s'agit d'un couple en quarantaine en Ontario. Aucun cas mortel n'a pour l'heure été enregistré en dehors de la Chine.

La capacité de propagation du virus s'est renforcée , avaient indiqué dimanche des responsables chinois, même s'il ne s'avère pas aussi puissant que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) , un précédent coronavirus qui avait fait près de 800 morts en 2002-2003. Pékin joue de transparence afin d'éviter les reproches qui avaient accompagné cette épidémie.

La visite du premier ministre chinois Li Keqiang est la première d'un très haut responsable du régime communiste dans la capitale de la province du Hubei (au centre de la Chine) depuis le début de l'épidémie. Celle-ci a commencé en décembre dans un marché de Wuhan où étaient vendus des animaux sauvages.

M. Li y était en visite pour guider les efforts visant à endiguer le virus. Il dirige d’ailleurs le « groupe de travail » qui supervise la lutte contre l'épidémie. Il a aussi rencontré des patients et des membres du personnel médical sur la ligne de front , a précisé le gouvernement.

Une photographie du premier ministre Li Keqiang diffusée par Pékin. Photo : Gouvernement de la Chine

Le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a de son côté annoncé qu'il se rendrait en Chine afin de rencontrer les responsables. L'OMS a décidé la semaine dernière de ne pas proclamer une « urgence internationale ».

La période de congés à l'occasion du Nouvel An chinois, qui devait prendre fin le 30 janvier, a été prolongée jusqu'au 2 février dans le but de limiter les mouvements de population et de réduire ainsi les risques de contagion, selon les médias d'État.

La période du Nouvel An se traduit habituellement par des déplacements massifs dans tout le pays.

Alors que Wuhan et sa région se trouvent coupées du reste du monde, plusieurs grandes villes du nord du pays – Pékin, Tianjin, Xian – ainsi que la province du Shandong ont annoncé la suspension des lignes d'autocars longue distance.

Ambiance de ville fantôme à Wuhan

La circulation des véhicules « non essentiels » reste interdite à Wuhan.

Les automobilistes acheminant du personnel de santé vers les hôpitaux sont en revanche autorisés à circuler.

À une quinzaine de kilomètres au sud du centre-ville, un barrage de police contrôlait les véhicules et la température des occupants. Les automobilistes devaient produire un document avant de pouvoir passer.

Dans les hôpitaux de Wuhan, la situation s'avère parfois chaotique : les patients doivent attendre des heures avant de voir un médecin. La construction de deux sites supplémentaires pouvant accueillir chacun plus de 1000 lits doit être achevée d’ici deux semaines.

La construction de deux nouveaux hôpitaux doit être achevée d’ici deux semaines. Photo : Getty Images / AFP / Hector Retamal

Au total, 56 millions de personnes sont coupées du monde au Hubei par les mesures de blocage.

Le maire de Wuhan, Zhou Xianwang, a cependant déclaré dimanche que 5 millions de personnes avaient quitté la ville avant le Nouvel An chinois, qui tombait samedi, cette année.

Un chiffre de nature à accroître la peur d'une diffusion de l'épidémie, d'autant que, selon des responsables sanitaires chinois, le virus peut se transmettre avant même l'apparition de symptômes.

Le port du masque de protection a été imposé dans plusieurs provinces, notamment au Guangdong, la plus peuplée du pays (plus de 110 millions d'habitants).

La Mongolie, qui partage une longue frontière avec la Chine, a décidé de fermer les points de passages routiers avec ce pays. Les liaisons ferroviaires et aériennes demeurent cependant ouvertes.

La Mongolie n'a pour l'heure enregistré aucun cas de contamination. Mais le gouvernement mongol a expliqué avoir pris cette décision après l'apparition de cas confirmés en Mongolie-Intérieure, une région chinoise frontalière de la Mongolie.

Hong Kong a fermé ses frontières aux voyageurs non hongkongais qui ont séjourné à Wuhan au cours des 14 derniers jours. Les voyageurs en provenance du Hubei sont également indésirables à Macao.