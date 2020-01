Le service d'OC Transpo encore perturbé lundi matin

Seuls neuf trains sont en service ce matin, plutôt que 13, tel qu'il est prévu lors des heures de pointe en semaine.

OC Transpo s'attend à ce que les trains arrivent dans les stations toutes les six minutes.

OC Transpo avait annoncé dimanche que le service serait modifié lundi. Trois trains sont tombés en panne en raison de problèmes d'alimentation à différents moments au cours de la journée dimanche.

Par ailleurs, le service sur la ligne de la Confédération a été perturbé pendant plusieurs jours la semaine dernière.

OC Transpo n’a pas pu déployer le nombre de trains normalement requis sur son réseau pendant plusieurs heures de pointe.

L'agence de transport a déployé des autobus afin de desservir les usagers aux stations Hurdman et Tunney's Pasture.

Ce service spécial sera en vigueur jusqu'au 31 janvier.

Certains trajets d'autobus réguliers ont par ailleurs été annulés lundi. Questionné par des conseillers municipaux, le dirigeant d'OC Transpo, John Manconi a expliqué par voie de communiqué, qu'il a fallu déplacer certains autobus vers d'autres lignes pour accommoder les usagers supplémentaires qui ne peuvent se déplacer par train.

Il assure que les derniers trajets de la journée ne seront pas annulés.

Un ras-le-bol des usagers

Les déboires d'OC Transpo affectent de plus en plus l'enthousiasme des usagers envers le transport en commun. Après une semaine difficile, certains disent en avoir ras le bol. C'est le cas de Danik Cardinal, passager régulier du train léger.

Avec la STOSociété de transport de l'Outaouais c'est super. Avec OC Transpo, le train est une vraie farce. Danik Cardinal, passager d'OC Transpo

Il estime que le train est, en temps normal, un service très efficace, mais il déplore que lorsqu'il y a une faute quelque part sur le trajet, c'est foutu pour tout le monde .

Sarah Wright-Gilbert, commissaire citoyenne de la Commission du transport en commun d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer/CBC

Sarah Wright-Gilbert, commissaire citoyenne de la Commission du transport en commun d'Ottawa, estime pour sa part qu'il est grand temps pour l'agence de transport de faire plus d'efforts pour inciter les Ottaviens à ne pas délaisser le transport en commun.

OC Transpo devrait envisager un gel des prix, ou même, un remboursement aux usagers pour une passe mensuelle , suggère-t-elle.

À cette proposition, le maire d'Ottawa Jim Watson dit être ouvert à un gel des frais prolongé, si les problèmes persistent.

On a gelé les frais pour janvier, février et mars. [...] On va continuer ce gel si nous ne sommes pas satisfaits avec la performance de GTR (Groupe de transport Rideau) , a-t-il dit en entrevue à CBC.

Une firme de consultants de l'Angleterre doit arriver lundi à Ottawa afin d'évaluer les opérations et l'entretien du train.

La commissaire croit que cette équipe peut certainement trouver une façon de réduire le nombre de pépins techniques dans la capitale nationale.