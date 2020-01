Près de 46 000 albertains pourraient perdre leur couverture santé à partir de mars

Les changements s’inscrivent dans le cadre des réductions budgétaires de la province annoncées en 2019 et ont été rappelés aux principaux intéressés dans une lettre du gouvernement envoyée la semaine dernière.

Afin d’assurer au gouvernement la capacité de continuer à proposer ce régime d’assurances aux aînés de la province, tout en assurant la durabilité du système de santé de l’Alberta, le gouvernement modifie les critères d'éligibilité , peut-on lire dans le document.

Le porte-parole du ministre de la Santé, Steve Buick, explique dans un courriel qu’il s’agit du plus important régime d'assurance-médicaments de la province. Il précise que la Prestation aux personnes âgées de l’Alberta coûte 600 millions de dollars par an avec une inflation de 8 % chaque année.

La Prestation aux personnes âgées de l’Alberta est pour les aînés [seulement]. Aucune autre province ne couvre les [personnes plus jeunes] avec un programme pour personnes âgées , ajoute le porte-parole.

Il estime ainsi que sortir de cette assurance-médicaments les partenaires et les personnes sous la barre des 65 ans équivaudra à une économie de 36,5 millions de dollars par an.

Selon Steve Buick, près de 46 000 albertains utilisent la Prestation aux personnes âgées de l’Alberta en tant que personnes à charge.

Heather Waldie fait partie de ceux qui risquent de perdre leur assurance-médicaments.

L’Edmontonienne vit avec un cancer du sein en phase 4 qui l’oblige à prendre des médicaments très onéreux.

Ma couverture santé va s’arrêter parce que j’ai 63 ans et non 65. Mon mari a plus de 65 ans, mais avec les nouveaux critères je ne suis plus éligible à couverture maladie , explique-t-elle.

Mon futur est incertain et c’est stressant. Heather Waldie, assurée comme personne à charge

Cela affecte 46 000 Albertains qui ont contribué à la province. Des millions ont été donnés aux entreprises avec des réductions d’impôts. Je pense que la province peut se permettre [de maintenir cette assurance-médicaments] , estime-t-elle.

Ancienne institutrice, Heather Waldie confie qu’elle avait basé ses plans de retraite en assumant qu’elle serait prise en charge sous l’assurance de son mari.

Heather Waldie est considérée comme une personne à charge par l'assurance-médicaments de son mari. Photo : Heather Waldie

Les aînés font partie d’un foyer, et sont codépendants. C’est un budget familial. Si vous touchez à un membre, vous touchez à tous les autres membres de la famille , explique-t-elle.

Le gouvernement albertain assure pour sa part que ceux qui seront retirés de l’assurance-médicaments pourront contracter une couverture individuelle auprès de l’assureur indépendant Blue Cross.

Avec des informations du balado Calgary Eyeopener de CBC