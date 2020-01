À Saskatoon, un concours culinaire en quête de la meilleure soupe

Le concours était organisé dimanche dans le cadre de la 11e édition du Festival Wintershines.

« Je pense que oui, on va gagner! », déclare Angélique Favelle qui aide son mari à remporter cette première étape du concours. Sa soupe est notamment composée de lentilles et de sanglier sauvage, soit des aliments surtout issus de la Saskatchewan.

Par ailleurs, la compétition est un moyen de sortir du lot les institutions culinaires de la ville. « On espère que plus de gens iront dans leurs commerces », explique l’organisateur de l’évènement, Shad Ali. [C’est aussi] une occasion de se montrer et d’être fier de son travail ».

Environ 300 personnes se sont rendues dimanche à la compétition qui se voulait écologique. Des tasses et des couverts biodégradables étaient utilisés et un stand était dédié au tri.

Le public a pu choisir sa soupe préférée, mais un jury composé de trois chefs a eu le dernier mot de la journée. Le gagnant se taillera une place à la grande finale de mercredi.

Avec les informations d'Alexis Lalemant