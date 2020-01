Le Théâtre Oskana séduit le public avec la pièce bilingue « Cut / Coupé! »

La pièce Cut/Coupé est une oeuvre de l'albertain Lyle Victor Albert. Elle a été traduite par le dramaturge fransaskois Laurier Gareau. Photo : Radio-Canada

Sur scène, des personnages d'œuvres théâtrales bien connues, comme celles de Shakespeare, interagissent. Leur rencontre donne lieu à des échanges comiques et des dialogues inédits.

La pièce Cut/Coupé a été mise en scène par Guy Michaud. Photo : Radio-Canada

Comme l'explique le metteur en scène Guy Michaud, ce sont des personnages vieux de plusieurs siècles, certains ayant plus de 4000 ans, « qui se retrouvent dans une espèce de salle d'attente parce qu'ils ont été coupés [de l'œuvre] par l'auteur ». L'arrivée d'un « nouveau venu », un homme moderne et contemporain, chamboulera les relations déjà particulières entre protagonistes.

Selon le comédien David Warford, même si la pièce contient des références théâtrales, elle s'adresse à un large public. Photo : Radio-Canada

Même si la pièce contient certaines références du milieu théâtral, le comédien David Warford estime qu'elle demeure accessible. Les références sont « assez générales et bien connues », dit-il, comme « les répliques de Shakespeare ''To be, or not to be'' ».

La version originale anglaise a été traduite par le dramaturge fransaskois Laurier Gareau.

Une prochaine représentation est prévue en mai, au Festival des arts de Cathedral Village.