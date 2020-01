Des sacs de grains ont une deuxième vie à Victoriaville

Avec la collaboration des élèves du Centre de formation de Victoriaville, les sacs de grains sont transformés en sacs réutilisables.

Les gestionnaires de la microbrasserie l'Hermite nous ont approchés avec du matériel qui pour eux était une matière à jeter aux ordures. Ils nous ont demandé de confectionner des sacs de transport , raconte Guy Martel, le directeur général du CFER Normand-Maurice.

L'initiative permet du coup à ces jeunes d’affiner leurs compétences dans le cadre d’un projet concret en lien direct avec la mission de l'établissement d'enseignement.

Ce sont tous des jeunes en formation préparatoire au travail. Ils développent donc certaines habiletés manuelles tant ici que dans notre département de quincaillerie de ligne, qu'au laboratoire d'informatique. On développe la dextérité fine et la conduite de machines , souligne Guy Martel.

Cette dextérité est d'ailleurs une compétence incontournable à maîtriser pour confectionner ces sacs, confirme une élève.

Quand je me promène en ville que je vois du monde avec un sac du CFER ça réchauffe mon coeur et je me dis : c'est nous qui avons fait ça !

Camille Lemay, élève