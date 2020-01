Une initiative pour faciliter le magasinage en famille

La Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine a lance l’initiative « certifié famille » afin d’inciter les commerces des municipalités de la MRC à être plus accueillants avec les jeunes parents.

Les commerces qui sont accrédités famille ou qui désirent être accrédités, on fait vraiment une sensibilisation auprès d’eux sur ce qui est important pour accueillir les familles : accueil chaleureux, attitude bienveillante, donner accès aux toilettes sans obligation d'achat ou simplement dégager les allées pour qu’une poussette puisse circuler , explique l’agente de développement social Audrey-Pier Lavoie.

Certains ont déjà adhéré à cette nouvelle pratique. Ils l’indiquent à leurs clients en à l’entrée de leur commerce.

On nous dit souvent que c’est super pratique. Les gens aiment venir ici ils disent qu’ils sont bien accueillis. Nous, on est comme une famille ici, donc les gens nous disent souvent que c’est chaleureux et qu’ils se sentent à l’aise , mentionne l’assistante-marketing de Mode Choc, Noémie Gaudreault.

La pharmacie Uniprix des Promenades du boulevard de Dolbeau-Mistassini offre aussi d’aider ses clients en allant porter leurs courses dans leur voiture et en permettant l'envoi de prescriptions par Internet.

L’initiative « certifié famille » vise notamment à renverser la tendance à la fermeture des commerces à Dolbeau-Mistassini.

C’est sûr que ça offre un beau service à nos familles, mais je pense aussi que ça aide pour diminuer les achats en ligne et améliorer l’expérience d’achat local aussi , croit la pharmacienne propriétaire d’Uniprix, Laurie Pelletier-Tremblay.

Avec une baisse démographique de 1,9 % dans la MRC Maria-Chapdelaine, la Corporation de développement communautaire souhaite que son initiative incite les jeunes familles à rester sur son territoire.

D’après le reportage de Thomas Laberge