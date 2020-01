L'enquête progresse au Lac-Saint-Jean, un premier cas présumé du coronavirus au Canada et Peter MacKay se lance dans la course. Résumé de l'actualité qui a marqué le week-end.

Toujours deux disparus au Lac-Saint-Jean

Les plongeurs ont retrouvé deux autres corps dans les eaux du lac Saint-Jean dimanche matin. Photo : Radio-Canada

Les plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont découvert deux nouveaux corps, dimanche, dans la foulée de l'enquête sur l'accident impliquant huit touristes français et leur guide québécois qui a fait au moins quatre morts. Trois membres du groupe, des touristes, ont survécu à une chute dans les eaux glacées. La SQ poursuit ses recherches pour tenter de trouver les deux derniers touristes portés disparus.

Coronavirus : l'épidémie prend de l'ampleur, un premier cas présumé au Canada

Des voyageurs arrivent de Chine à l'aéroport de Seattle. Photo : Reuters / David Ryder

La Chine continue de multiplier les mesures pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie du nouveau coronavirus. On dénombre pour l'instant près de 60 morts et 2000 infections dans ce pays, de même que plusieurs cas de contamination dans les pays limitrophes d'Asie du Sud-Est, mais aussi en France, ainsi qu'aux États-Unis. Au Canada, un premier cas présumé a été recensé dans la région de Toronto : la personne en question revenait d'un voyage dans la métropole chinoise de Wuhan, l'épicentre de cette éclosion.

Par ailleurs, les scientifiques ont fait savoir que le nouveau coronavirus serait contagieux sans provoquer de symptômes au cours des deux premières semaines suivant l'infection.

Politique fédérale : Peter MacKay parle d'unité, Chrystia Freeland parle de commerce

Peter MacKay s’est officiellement lancé samedi dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, au Musée de l’industrie de Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Après les désistements de Jean Charest, Rona Ambrose et Pierre Poilievre, l'ancien député et ministre Peter MacKay s'est lancé dans la course à la chefferie du Parti conservateur, samedi. Dans une allocution prononcée en Nouvelle-Écosse, M. MacKay a laissé entendre qu'il souhaitait favoriser « l'unité nationale ». Un autre candidat, le député Erin O'Toole, doit officialiser ses intentions lundi. M. O'Toole avait déjà tenté sa chance, sans succès, lors de la course de 2017 pour remplacer Stephen Harper.

Lui aussi ancien candidat lors de la course à la chefferie de 2017, et depuis devenu chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier a annoncé, en entrevue aux Coulisses du pouvoir, qu'il travaillait à sa prochaine campagne électorale. En attendant, le politicien lancera sa propre chaîne YouTube.

Par ailleurs, à la veille de la reprise des travaux parlementaires à la Chambre des communes, à Ottawa, la vice-première ministre Chrystia Freeland a appelé les partis d'opposition à accorder leur appui en faveur de la ratification du nouvel accord de libre-échange nord-américain.

Laurence Vincent Lapointe ira-t-elle à Tokyo?

Laurence Vincent Lapointe saura lundi si elle pourra participer aux Jeux de Tokyo, l'été prochain. Photo : usa today sports / USA Today Sports

L'athlète québécoise Laurence Vincent Lapointe, championne mondiale de canoë, saura lundi si elle pourra participer aux Jeux olympiques de Tokyo. La Fédération internationale de canoë doit statuer sur le cas de la détection d'une petite quantité d'un produit interdit dans son urine en juillet dernier. Dans un documentaire de l'équipe de Podium, Laurence Vincent Lapointe affirme avoir été contaminée par son conjoint de l’époque.

Kobe Bryant meurt dans un écrasement d'hélicoptère

Kobe Bryant a perdu la vie dans un écrasement qui a fait un total de neuf morts. Photo : Associated Press / Chris Carlson

L'ancienne vedette des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a perdu la vie dimanche dans un écrasement d'hélicoptère qui a fait un total de neuf victimes, dont l'une des filles du sportif, Gianna­. La légende du basketball était en route vers un match. L'accident n'a laissé aucun survivant.

Des Canadiens champions sur les pentes

Maxence Parrot en compétition Photo : Getty Images / Lintao Zhang

Les skieurs et planchistes d'ici se sont particulièrement distingués, ce week-end, que ce soit lors de la Coupe du monde de ski cross à Idre Fjall, en Suède, aux X Games d'Aspen, aux États-Unis ou à la Coupe du monde de ski acrobatique de Mont-Tremblant.

En ski cross, Kevin Drury, de Toronto, a ainsi remporté l'argent, alors que Brady Leman est venu occuper le 4e rang lors de la finale remportée par l'Allemand Daniel Bohnacker. Marielle Thompson a quant à elle fini au 3e rang chez les dames.

Aux X Games, les Canadiens Maxence Parrot et Mark McMorris ont réussi le doublé au grand saut, samedi, et les planchistes Rachael Karker et Cassie Sharpe ont occupé deux marches du podium en demi-lune.

Enfin, le Québécois Mikaël Kingsbury a réaffirmé sa domination sur les pentes, en remportant la Coupe du monde de ski acrobatique de Mont-Tremblant, samedi.

