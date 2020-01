Harry et Meghan profitent à l'économie du Canada

L’attention mondiale générée par le duc et la duchesse de Sussex apporte des bienfaits économiques au Canada qui font le rêve des bureaux de tourisme et de relations publiques, selon une étude.

La valeur de marque positive du pays dépasse même l’équivalent de 28 millions de dollars, estime Eric Smallwood, le président d’Apex Marketing Group basé dans le Michigan.

Ses calculs ont été réalisés à la demande de l’émission Cost of Living de CBC et couvre la période du 1er au 22 janvier 2020.

« [Ce nombre] est bien plus élevé à celui auquel on s’attendait », explique M. Smallwood dont les calculs ont reposé sur les histoires publiées dans les médias ainsi que sur Facebook et Twitter.

Les dépenses du prince Harry et son épouse Meghan ne vont pas stimuler toutes seules l’économie, dit-il, mais leur célébrité peut lui donner un coup de pouce de façons inattendues.

À titre d’exemple, une créatrice de bijoux à Toronto, Sue Henderson, a vu ses ventes grimper de 150 % après que la duchesse de Sussex a porté deux de ses colliers en public.

Elle a dû embaucher neuf personnes pour répondre à la demande.

M. Smallwood constate aussi que l’immobilier sur l’île de Vancouver où se trouvent Harry et Meghan peut aussi prendre de la valeur.

« Un bon exemple est Kennebunkport dans le Maine ou la famille Bush prenait ses vacances, dit-il, ou Martha’s Vineyard pour les Kennedy ». Dans les deux cas, le public s’y est intéressé et la valeur de l'immobilier continue d’y grimper.

Sans oublier l’attention des influenceurs et de la presse qui risquent de garder l'oeil rivé sur le couple et donc le Canada.

Avec les informations de Tracy Fuller