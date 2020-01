L’opposant vénézuélien Juan Guaido en visite au Canada

Le président de l’Assemblée nationale du Venezuela et président par intérim autoproclamé Juan Guaido visitera le Canada dès lundi, a annoncé le bureau du premier ministre Justin Trudeau.

Je salue le courage et le leadership dont fait preuve Juan Guaidó pour aider à rétablir la démocratie au Venezuela et je lui offre le soutien continu du Canada , a déclaré par voie de communiqué M. Trudeau, qui rencontrera M. Guaido pour discuter de l’importance de la démocratie et de la nécessité de respecter la Constitution vénézuélienne .

Juan Guaido, qui s’oppose au régime du président socialiste Nicolas Maduro, rencontrera le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne, et la ministre fédérale du Développement international, Karina Gould.

Visé par une interdiction de quitter le Venezuela, Juan Guaido s’est pourtant rendu dimanche dernier en Colombie pour rencontrer le secrétaire d’État américain Mike Pompeo. Il a ensuite mis le cap sur l’Europe, où il a rencontré le premier ministre britannique Boris Johnson à Londres, le président français Emmanuel Macron à Paris et plusieurs élus espagnols à Madrid.

Lors de ses visites à l’international, M. Guaido a répété son message visant à la « libération » du Venezuela.