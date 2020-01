Le rappeur Diddy accuse les Grammy de manquer de respect à la musique noire

Alors qu’il recevait un prix lors d’une soirée prégala, Diddy a prononcé un long discours passionné durant lequel il s’en est pris à la Recording Academy, qui remet les Grammy.

Le hip-hop n’a jamais été respecté par les Grammy, a-t-il affirmé. La musique noire n’a jamais été respectée par les Grammy au point où elle devrait l’être.

La soirée de remise de prix a souvent été critiquée lorsque des artistes vedettes évoluant dans le monde du hip-hop ou du R'n'B ont perdu dans les catégories les plus convoitées du gala; pensons par exemple à Beyoncé, à Kanye West, à Eminem ou à Mariah Carey.

La situation, en ce moment, ce n’est pas une révélation. C’est quelque chose qui dure et perdure, et ce n’est pas seulement dans la musique : c’est aussi au cinéma et dans les sports [...]. Depuis des années, nous avons permis à des institutions qui n’ont jamais eu notre intérêt à cœur de nous juger. Et ça s’arrête maintenant.

Le discours de Diddy lui a valu une ovation de l’auditoire très sélect – dont faisaient partie Jay-Z, Beyoncé et plusieurs figures majeures de l’industrie – réuni samedi.

Les prix Grammy doivent être remis dimanche, à Los Angeles, lors d’une cérémonie animée par la chanteuse Alicia Keys.