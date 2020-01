Rage au volant à Charlottetown : des accusations contre un homme

Kenneth Longden, 27 ans, de Covehead, est accusé de voies de fait causant des lésions corporelles.

Vers 22 h 15 le 21 janvier, une collision est survenue entre deux véhicules circulant en direction ouest sur la route Transcanadienne près du rond-point de la route Upton à Charlottetown.

Sur des images qui selon la police ont été filmées après la collision, on voit une automobile arrêtée en bordure de la route. La portière du conducteur est ouverte et on aperçoit un homme, à l’extérieur du véhicule, donner des coups avec ses bras et décocher un coup de pied en direction de la personne assise à l’intérieur de la voiture.

Avant de s’éloigner, l’individu claque la portière du véhicule avec force. La portière rebondit contre quelque chose ou quelqu’un et reste ouverte.

Un homme de 79 ans a été soigné pour des ecchymoses et a reçu depuis son congé de l’hôpital, indique la police de Charlottetown.

Brad MacConnell, chef adjoint de la force policière de Charlottetown, avoue que les enquêteurs ont été perturbés par les images captées par la caméra. Il souligne que plusieurs témoins ont communiqué avec le 911 pour rapporter le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule du suspect.

Peu importe ce qui a entraîné l’incident, le niveau de violence qui y est associé est insensé , affirme le policier MacConnell.

Appréhendé mercredi, Kenneth Longden a été libéré sous conditions après une comparution en cour provinciale jeudi. Il doit revenir en cour le 12 février.

En 2013, le suspect avait plaidé coupable à une accusation de voies de fait contre un adolescent.

Avec des renseignements de Brian Higgins, CBC