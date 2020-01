Recycler de vieilles poches de grains... en sacs flambant neufs

Pour fabriquer ces sacs, les propriétaires de l’entreprise ont choisi de s’associer au Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) Normand-Maurice de Victoriaville, qui prépare les jeunes en difficulté au marché du travail. Ceux-ci se chargent de la transformation des poches dans leur atelier de couture.

Les sacs sont confectionnés à partir de poches de grains. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Selon le directeur de l’établissement d’enseignement, Guy Martel, l’initiative permet à ces jeunes d’affiner leurs compétences dans le cadre d’un projet concret.

Ce sont tous des jeunes en formation préparatoire au travail qui développent certaines habiletés manuelles, tant dans notre département de quincaillerie de ligne ou d’informatique , explique-t-il.

Ce projet est une véritable source de fierté pour les élèves impliqués dans la confection.

Quand je me promène en ville et je vois du monde avec un de nos sacs, ça me réchauffe le coeur. Je me dit ''c’est nous qui avons fait ça!'' , se félicite Camille Lemay.

Les sacs sont vendus à un prix modique à la microbrasserie l'Hermite.