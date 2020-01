Le film 1917 récolte le prix des réalisateurs et réalisatrices d'Hollywood

Le film de guerre 1917, du Britannique Sam Mendes, a obtenu samedi le prix des réalisateurs et réalisatrices d'Hollywood (Directors Guild of America Awards), une récompense traditionnellement annonciatrice de succès pour les Oscars.

Ce prix place Sam Mendes en position de tête pour la catégorie Meilleur réalisateur ou meilleure réalisatrice aux Oscars, qui se tiendront en février prochain.

Le film 1917, qui suit la course contre la montre de deux jeunes soldats britanniques sur le front franco-allemand pendant la Première Guerre mondiale, a déjà remporté le prix du meilleur film dramatique aux Golden Globes, début janvier, et il est nommé 10 fois aux Oscars.

Le réalisateur Sam Mendes avec son prix Photo : Getty Images / Frazer Harrison

Sam Mendes, qui a reçu il y a plus de 20 ans le même prix que samedi dernier pour Beauté américaine (American Beauty), a dédié son trophée à son grand-père, dont la vie lui a inspiré ce film.