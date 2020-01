Alexandre Cusson plaide pour un Parti libéral éthique et transparent

Alexandre Cusson part à conquête du Parti libéral du Québec (PLQ) sous le sceau de l’éthique et de la transparence. L'ancien président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville a lancé officiellement dimanche à Québec sa campagne à la direction de la formation.

Cette semaine, l’actualité nous a rappelé une période qui a terni l’image de la politique au Québec. On doit ensemble redresser la barre , a-t-il dit devant un parterre de militants enthousiaste.

Il faut s’occuper de notre parti. Et s’occuper de notre parti, c’est faire place à l’éthique en politique. Alexandre Cusson, candidat à la direction du PLQ

S’il est élu, M. Cusson s’engage à mettre en place au sein du parti une direction de l’éthique et de la conformité dans les 100 premiers jours.

Il promet également de déposer dans la même période un projet de loi qui engagera l’ensemble des partis québécois à se doter d’une direction d’éthique.

M. Cusson appelle aussi à des investitures ouvertes au sein du parti pour le renouveler .

C’est une demande à laquelle nous allons répondre , en assurant la parité entre les hommes et les femmes, affirme le candidat qui plaide aussi pour la jeunesse issue notamment de la diversité.

On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester connecté, offrir des garanties beaucoup plus élevées en matière de transparence. Alexandre Cusson, candidat à la direction du PLQ

Insistant sur la nécessité d'une organisation forte, M. Cusson estime que l'on doit faire plus d'efforts en étant à l’écoute des militants. Il faut écouter les instances du parti, il faut s’en inspirer , dit-il.

Il entend donner plus de la flexibilité aux coordonnateurs régions en leur accordant plus de moyens pour qu’ils soient plus présents sur le terrain .

Le candidat s’engage aussi à être plus présent à travers des rencontres régulières avec, entre autres, les conseils régionaux et les associations locales du parti.

M. Cusson assure qu’il sillonnera prochainement la province pour rencontrer les militants sur le terrain afin de parler des enjeux et des défis de la formation politique.

Alexandre Cusson, 51 ans, quittera la mairie de Drummondville le 31 janvier, un poste qu'il occupe depuis novembre 2013.

Il avait confirmé sa candidature en novembre dernier, en marge du conseil général du PLQ à Sherbrooke. Les députées libérales Marwah Rizqy et Lise Thériault lui avaient accordé leur soutien.

Il affrontera la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, Dominique Anglade, qui a été la première à annoncer sa candidature pour succéder à Philippe Couillard à la tête du parti.

Le futur chef du PLQ sera élu le 31 mai prochain à Québec.