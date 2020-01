Des offices d’habitation se regroupent en Abitibi-Témiscamingue

La Société d’habitation du Québec (SHQ) a annoncé le 24 janvier dernier le regroupement de 5 offices d’habitations du secteur de Rivière-Héva et de la MRC d’ Abitibi. Ils sont désormais réunis sous la bannière de l’Office d’habitation du Berceau de l’Abitibi. L’organisme administrera 167 logements sociaux dans 18 municipalités.

Le nouvel Office d’habitation du Secteur Centre Témiscamien est quant à lui né de la fusion de trois offices d’habitation de la MRC de Témiscamingue. Il desservira 3 municipalités et aura la responsabilité de 88 logements sociaux.

Ces regroupements s’inscrivent en conformité avec la volonté de la SHQ et du gouvernement du Québec de diminuer le nombre d’offices. Depuis 2017, leur nombre est passé de 538 à 117.

Ce regroupement améliorera l'arrimage des services de même que leur qualité. Les locataires de HLM et les personnes à la recherche d'un logement social seront les premiers à en bénéficier. Avec des offices encore plus forts, il sera possible de faire plus et mieux pour répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois de toutes les régions », a mentionné par voie de communiqué la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

Ces regroupements sont le fruit d’une démarche volontaire des offices, selon la SHQ.