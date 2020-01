École Marie-Reine : un grand remue-méninges pour un quartier plus uni

Près de 150 Sherbrookois du secteur de l’école primaire Marie-Reine, à Fleurimont, se sont creusé les méninges toute la fin de semaine. Le but : proposer des idées pour améliorer la vie de quartier dans l’un des secteurs les plus multiculturels de la Ville.

L’école primaire accueille plus de 200 élèves provenant d’une vingtaine de pays. Depuis plusieurs années, l’établissement doit conjuguer avec différents défis socio-économiques.

Dans une étude qu’on a réalisée, on a vu des situations conflictuelles entre les jeunes au parc et dans les endroits publics, nomme d’emblée la directrice de l’école primaire, Linda Pagé. La communauté a un fort [indice] de défavorisation. Il y a des défis associés à l’accueil et l’intégration des immigrants. Il y a peu d’organismes de soutien social dans la communauté et à proximité.

Samedi et dimanche matin, des centaines de citoyens ont répondu à l’appel de Linda Pagé pour proposer des projets et idées qui les font vibrer. Une chercheuse et des étudiants du département de Travail social de l’Université de Sherbrooke guident la consultation. C’est la première initiative du genre dans le quartier.

On veut aller chercher chez les citoyens du quartier des idées, des nouvelles actions qu’ils souhaiteraient voir s’implanter pour améliorer leur milieu de vie et les services qui pourraient tourner autour de la vie de quartier , explique celle qui dirige l’école depuis plus de 10 ans.

Il y a des gens qui nous racontaient vivre dans le quartier depuis 30 ans et ne pas connaitre leurs voisins [...] On est convaincu qu’en améliorant la vie de quartier, par crochet la vie, la sécurité, les besoins de nos jeunes qui sont scolarisés au primaire et au secondaire vont aussi s’améliorer. Linda Pagé, directrice de l’école primaire Marie-Reine

[Par exemple] comme on n’a pas de services au parc Marie-Reine ou au parc Bureau, les gens souhaitent avoir des activités et une fête de quartier qui prenne place, soutient Linda Pagé. [Ils aimeraient] plus d’activités sportives hors compétition pour les enfants en bas âge, du primaire et du secondaire, une maison des jeunes. Ça peut prendre différentes formes, tout ça dans le but de tisser des liens et d’avoir une appartenance.

Les étudiants de l’Université de Sherbrooke vont par la suite analyser les données compilées lors des consultations. Les résultats devraient être dévoilés en mars ou en avril prochain.