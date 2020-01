Tout de suite quand on sait qu’on est enceinte, on s’inscrit sur La Place 0-5 en pensant que c’est premier arrivé, premier servi, mais c’est vraiment pas comme ça , affirme la fondatrice du regroupement, Brigitte Cardinal.

L’association affirme avoir reçu plusieurs témoignages de parents et d’employés de services de garde. Certains parents leur auraient raconté avoir enfin été contactés pour une place à temps partiel alors que leur enfant était âgé de quatre ans. Des éducatrices auraient quant à elles affirmé qu’on leur a proposé des sommes d’argent importantes en échange d’une précieuse place. Le regroupement précise que personne n’a cependant témoigné avoir accepté ces pots-de-vin. En tout cas, certains se retrouvent contraints à faire d’importantes concessions.

Sur la page Facebook du regroupement, les parents sont nombreux à témoigner de leurs frustrations quant au système d’octroi des places en établissement de garde.

Certains témoignent qu’ils ont réussi à trouver une place en garderie en appelant eux-même ou en se présentant sur place. Alexandra Carvajal, par exemple, a été informée par son amie qu’une place s’était libérée dans son centre de la petite enfance. En contactant la directrice, elle s’est inscrite à la liste et a rapidement obtenu une place.

Il y a des papas et des mamans qui arrêtent de travailler parce qu’ils n’ont pas de place en milieu subventionné. Et il y a des régions qui n’ont même pas de place en garderies non subventionnées.

Brigitte Cardinal, fondatrice du regroupement