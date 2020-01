Si cette théorie est avérée, cela ferait de ce virus un adversaire beaucoup plus contagieux que le SRAS ou l’Ebola, qui ne peuvent se transmettre que quand les symptômes apparaissent.

Selon les récentes informations cliniques, la capacité du virus à se répandre semble devenir plus forte , a indiqué le ministre lors d’une conférence de presse tenue dimanche, lors du deuxième jour de la nouvelle année lunaire.

La maladie ne serait cependant pas aussi puissante que le SRAS, selon « ce que nous voyons à présent », a pour sa part indiqué le responsable du Centre chinois de contrôle et prévention des maladies, Gao Fu.

La Chine prend très au sérieux cette épidémie. Après avoir mis en quarantaine près de 56 millions de personnes à Wuhan, foyer de l’infection, et dans les villes avoisinantes, limité les activités du réseau d’autobus et ordonné des mesures nationales de dépistage dans les transports, les autorités chinoises ont renforcé leurs mesures de protection dimanche afin d’endiguer la propagation du virus.

Soupçonnant les premiers cas d’avoir été contaminés dans un marché de fruits de mer et d'animaux vivants de Wuhan, Pékin a annoncé une interdiction temporaire du commerce des animaux sauvages.

Le marché qui serait au centre de l'épidémie a été fermé le 1er janvier. Il proposait à la vente des animaux vivants comme des rats, des louveteaux et des salamandres géantes.

La nouvelle norme est que les pandémies vont se produire plus fréquemment, selon Peter Daszak, président d'EcoHealth Alliance, une ONG spécialisée dans la prévention des maladies infectieuses. Nous sommes de plus en plus en contact avec des animaux qui sont porteurs de ces virus.

Par ailleurs, le port obligatoire du masque commence à être imposé dans de plus en plus de villes chinoises. Déjà obligatoire à Wuhan, dans plusieurs grandes villes et dans la province du Jiangxi, il l’est maintenant aussi depuis dimanche dans le Guangdong, laquelle, avec ses 110 millions d'habitants, est la province la plus peuplée de Chine.

Le marché d'où proviendrait les premiers cas de contamination au coronavirus, à Wuhan. Photo : Reuters / Darley Shen

Évacuation des diplomates américains

Les États-Unis ont annoncé dimanche qu'ils organisaient l'évacuation de leur personnel diplomatique et d'autres ressortissants américains bloqués à Wuhan.

Washington espère faire partir un vol direct de Wuhan à San Francisco mardi, a annoncé le département d'État dans un communiqué.

Les États-Unis disposent d'un consulat à Wuhan, ville où ont été dénombrés la grande majorité des contaminations et des décès causés par le nouveau coronavirus.

La place est extrêmement limitée et, s'il n'est pas possible de transporter tout le monde, la priorité sera donnée aux personnes les plus à risque , a précisé le Département.

D'autres pays prévoient des évacuations de la ville et de sa région.

La France envisage une évacuation par autocar de ses ressortissants, en lien avec les autorités chinoises, a annoncé vendredi le Quai d'Orsay. La date de ce transfert n'a pas été précisée.

Un 3e cas de virus en sol américain

Des voyageurs arrivent de Chine à l'aéroport de Seattle. Photo : Reuters / David Ryder

Un troisième cas de coronavirus a été confirmé dimanche aux États-Unis. Selon l'Agence de santé du comté d'Orange en Californie, la personne infectée est un voyageur en provenance de Wuhan.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont confirmé que le patient avait été testé positif au nouveau coronavirus. Le malade a été placé à l'isolement dans un hôpital local et son état était sans gravité.

Il n'y a aucune preuve que le virus ait été transmis de personne à personne dans le comté d'Orange , a assuré l'Agence.

Le risque d'une transmission locale reste faible pour le moment. Agence de santé du comté d'Orange

Aucun détail n'a été donné sur la façon dont la personne est arrivée aux États-Unis ni sur son identité.

Les deux autres cas américains concernent une sexagénaire revenue de Wuhan le 13 janvier et habitant Chicago et un homme d'une trentaine d'années de l'État de Washington qui s'était également rendu dans la ville chinoise récemment.

L'épidémie a atteint l'Europe, en France, et l'Australie, malgré le renforcement des mesures prises pour tenter d'enrayer sa propagation. Un cas est aussi soupçonné en Ontario.

Festivités annulées à Paris

Des touristes se promenaient samedi sur la place du Trocadero, devant la tour Eiffel, à Paris. Photo : Reuters / Benoit Tessier

Dans la capitale française, où deux des trois cas confirmés de coronavirus du pays sont hospitalisés, des festivités du Nouvel an lunaire qui devaient se tenir dimanche ont été annulées, a indiqué dimanche la mairesse de la capitale française,

J'ai rencontré hier la communauté chinoise de Paris qui a souhaité annuler elle-même le défilé prévu cet après-midi place de la République , a annoncé Anne Hidalgo. C'est le principe de précaution qui prime. Les associations n'avaient pas le coeur à la fête ».

Mme Hidalgo n'a pas précisé si les autres festivités programmées un peu partout dans la capitale ces prochains jours seraient annulées, notamment le grand défilé prévu le 2 février dans le 13e arrondissement, où vivent une grande partie des Parisiens d'origine asiatique.

À Bordeaux, où se retrouve le troisième cas enregistré en France, des festivités prévues également ce dimanche ont aussi été annulées par les organisateurs.