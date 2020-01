La coopérative La Mauve à Saint-Vallier déclare faillite

La coopérative n’a plus les moyens de poursuivre ses activités , a expliqué l’organisation dans un courriel destiné à ses clients.

Des actions ont été prises pour corriger la situation, mais les possibilités de relance n’étaient plus viables. Par conséquent, la faillite s’est imposée , peut-on lire.

C’est le syndic en redressement et en insolvabilité Raymond Chabot Grant Thornton qui sera responsable de piloter la faillite.

Fondé en 2002, la coopérative La Mauve distribuait et transformait les produits d’une quarantaine de producteurs de Chaudière-Appalaches. Elle offrait également des paniers biologiques.

Elle occupait les locaux d’une épicerie boucherie vieille de 150 ans à Saint-Vallier.

La Coopérative La Mauve, à Saint-Vallier. Photo : Radio-Canada

Déceptions

Les administrateurs de la coopérative se disent conscients des conséquences pour ses clients.

Nous sommes sincèrement désolés de la rupture abrupte des paniers et des pertes financières associées de cette annonce. Nous entendons votre colère et votre déception. Personne n’a souhaité cette issue et tout le monde en subit les conséquences : producteurs, consommateurs et travailleurs , ajoute la direction.

L’absence du personnel depuis un certain temps explique que plusieurs clients n’aient pas reçu de réponse à leur question, précise le courriel.

Plus de détails à venir