Une fusillade fait un mort et deux blessés à Toronto

Un homme est mort et deux autres personnes ont été blessées, dont l'une grièvement, à la suite d'une fusillade survenue samedi soir à Scarborough, dans l’est de Toronto.

Les équipes d'urgence sont intervenues dans le secteur des routes de Markham et de Kingston vers 21 h 20.

Selon la police, un homme a reçu une balle dans la poitrine et a été déclaré mort sur les lieux tandis qu'un deuxième homme a été atteint à la tête. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état initialement qualifié de critique . La police a plus tard indiqué que sa vie n'était pas en danger . Les deux hommes auraient dans la vingtaine, selon les autorités.

Une femme a également été blessée à la main, possiblement par ricochet , et est soignée sur place. Son âge n'est pas encore connu et on ne sait pas quelle relation elle pourrait avoir avec les autres victimes, selon la police.

Aucune information sur des potentiels suspects n'a été communiquée, mais un témoin a rapporté avoir vu deux hommes fuir en direction ouest sur la route Kingston.

Une forte présence policière est sur place. Les rues du secteur devraient être fermées pour les besoins de l'enquête.