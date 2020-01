Des enfants célèbrent le Nouvel An chinois à Saskatoon

Une cinquantaine d'enfants qui apprennent le mandarin et le cantonais à la Heritage Chinese Language School de Saskatoon ont présenté un spectacle pour célébrer le Nouvel An chinois.

Sur scène, des enfants de 3 à 5 ans ont chanté et une jeune de 14 ans, Grave Wiebe, a montré ses prouesses au diabolo. Le spectacle contenait aussi de petites pièces de théâtre, des récitations de poésie et un banquet dans un restaurant chinois.

« Tu attends un an pour célébrer, pour exprimer ton identité […] avec ta famille et tes amis, raconte Grace Wiebe. C'est rempli de bonheur! »

De 50 à 70 personnes ont participé à la fête, notamment des parents d'élèves et des familles des enfants qui se sont produits sur scène. « Nous devons continuer à aller de l'avant, reconnaître nos traditions et savoir qu'en tant que communauté, lorsque nous nous réunissons, nous faisons preuve de résilience », explique Haven Seto, un parent d’élève et professeur d’arts martiaux.

Par ailleurs, chez lui, les célébrations ont commencé vendredi avec un grand repas en famille et l’échange traditionnel d’enveloppes rouges pour souhaiter à ses enfants un avenir radieux.

Avec les informations d'Alexis Lalemant