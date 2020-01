Consultations sur la réforme en éducation : des professionnels du milieu sceptiques

Réunis en colloque à l'Université de Moncton, certains professionnels du secteur de l'éducation se sont montrés sceptiques face à la réforme proposée par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy.

La tournée régionale de consultation au sujet du livre vert sur l'éducation de M. Cardy a tenu sa première séance jeudi dernier à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Ces assemblées permettront à la communauté de réagir aux idées présentées dans le document de 25 pages.

Le ministre suggère notamment d’éliminer les niveaux de la maternelle à la 2e année et de débuter un projet pilote en immersion.

Gérald Arseneault, président de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Gérald Arseneault, le président de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick ( AEFNBAssociation des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick ).

Sur quoi se basent toutes ces modifications-là, ou ces changements qu'il veut avoir? Quelles sont les recherches scientifiques derrière tout ça? , se questionne Gérard Arseneault, le président de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick.

M. Arseneault estime que c'est le manque de ressources qui nuit au système et non la formation et la compétence des enseignants.

Marianne Cormier, doyenne de la faculté des sciences de l’éducation à l’Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

C'est bien d'écouter la population sur le système d'éducation, mais il ne faut pas oublier la recherche , renchérit Marianne Cormier, la doyenne de la faculté des sciences de l’éducation à l’Université de Moncton.

On a réussi à améliorer la compétence en lecture à travers les cours de science. Je trouve que c'est un résultat très important et le ministre pourrait venir voir ce qu'on fait, pour travailler en collaboration avec nous davantage , avance-t-elle.

La prochaine consultation est prévue à Edmundston, le 29 janvier prochain.

D’après le reportage de Sophie Désautels