Un premier cas présumé du nouveau coronavirus détecté au Canada

Le patient, un quinquagénaire qui est revenu de Wuhan, en Chine, est hospitalisé à l'Hôpital Sunnybrook de Toronto où il a été placé en isolement dans une chambre à pression négative pour prévenir la transmission.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, David Williams, a indiqué que l'homme a pris un vol depuis Wuhan, faisant escale à Guangzhou, pour arriver à Toronto le 22 janvier. Il se sentait mal, a demandé à un membre de sa famille d'appeler le 911. Les ambulanciers et le personnel hospitalier ont respecté toutes les mesures appropriées de prévention et de contrôle des infections , a-t-il rapporté.

Le patient est entré à l'hôpital le 23 janvier présentant de la fièvre et des symptômes respiratoires. Il est dans un état stable samedi.

Nous travaillons en très bonne collaboration et coopération pour nous assurer que tout est fait non seulement pour gérer le cas, mais aussi pour empêcher toute propagation , a déclaré la médecin hygiéniste en chef adjointe de l'Ontario, la Dre Barbara Yaffe, qui assure que les autorités de santé coordonnent leurs efforts.

Celles-ci tentent notamment de comprendre comment l'homme a été contaminé par le coronavirus ainsi que les personnes qui auraient pu, avec lui, le contracter.

Selon Dre Barbara Yaffe, les proches du quinquagénaire se sont isolés d'eux-mêmes.

Les autorités se veulent rassurantes

Le maire de Toronto, John Tory, se veut rassurant. Bien que nous ayons maintenant un cas présumé confirmé, nos responsables de la santé savent clairement que le risque pour les résidents reste faible , a-t-il déclaré dans un communiqué. La Santé publique de Toronto continue de travailler en étroite collaboration avec ses collègues provinciaux et fédéraux de la santé pour surveiller activement la situation et réagir au besoin.

Je veux que les Ontariennes et les Ontariens sachent que la province est prête à identifier, prévenir et contrôler activement la propagation de cette grave maladie infectieuse en Ontario. Christine Elliott, ministre de la Santé de l'Ontario

Les autorités s'attendent toutefois à détecter d'autres cas. Je ne serais pas surpris, avec la quantité de flux et de trafic, que nous en ayons d'autres , a déclaré David Williams. Cela ne veut pas dire que nous avons reculé. Nous sommes plus vigilants dans notre approche et notre suivi avec notre système complet.

Vendredi, les autorités de santé publique avaient déclaré qu'elles s'attendaient à l’arrivée du coronavirus dans la métropole, tout en assurant que l’Ontario et le système de santé étaient prêts à faire face à cette éventualité.

La même journée, le fédéral avait annoncé coordonner ses efforts avec les provinces et les territoires en prenant des mesures renforcées de dépistage et de détection pour réduire les risques de propagation du virus si un cas se déclarait dans les aéroports du Canada.

Le dernier bilan recense 54 morts et près de 1610 personnes contaminées.

L'Australie et la Malaisie ont déclaré leurs premiers cas samedi — quatre chacun — et le Japon, son troisième. Vendredi, la France a confirmé trois cas, le premier en Europe, et les États-Unis ont identifié leur deuxième cas, une femme de Chicago qui était revenue de Chine.