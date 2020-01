Un lien d'interdépendance existe entre les commerçants et les adeptes de motoneige.

Réjeanne Manseau est devenue propriétaire du restaurant Rendez-vous-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord au Témiscamingue il y a deux ans. Elle-même adepte de motoneige, elle croit que les restaurateurs sont tout aussi importants pour les motoneigistes que l’inverse.

Réjeanne Manseau est propriétaire du Restaurant Rendez-vous des Quinze à Notre-Dame-du-Nord. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Comme motoneigiste, je peux dire qu’il n’y en a plus beaucoup des endroits pour s’arrêter. Pour nous faire connaître, on a donc mis des pancartes dans les sentiers pour annoncer notre restaurant. On essaie d’aller chercher des gens et on s’affiche , indique Mme Manseau.

Le Restaurant Rendez-vous des Quinze est devenu un arrêt régulier pour plusieurs motoneigistes de l’Ontario et du Québec Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Son restaurant est situé à proximité de sentiers qui se dirigent vers l’Ontario, le Témiscamingue ou encore vers l’Abitibi. Un lieu central qui permet d’accueillir une clientèle diversifiée.

Par moments, ça crée un fort achalandage, mais ce sont des gens le fun à recevoir. Ils ne sont pas stressés. Ils sont en ballade , assure-t-elle.

Et une fois une habitude prise, elle reste. Il n’est pas rare de revoir les mêmes visages semaine après semaines, saison après saisons. C’est aussi ce que constate Cécile Laquerre, en affaires depuis 2011 au Restaurant Aréna dans le quartier Arnfield à Rouyn-Noranda.

Je suis tout près d’un sentier, alors les gens s’arrêtent souvent , dit-elle, prenant une brève pause de la cuisine.

Situé sur le boulevard Rideau, il n’est pas rare de voir plusieurs motoneiges stationnées. Les clients sont présents, mais trouver des employés n’est pas aussi facile. Une affiche se trouve d’ailleurs sur la porte d’entrée. Un poste est à pourvoir.

Nous sommes loin du centre-ville de Rouyn. Ce n’est pas évident de trouver du personne , mentionne Mme Laquerre.

Sa fille, Any Parent, travaille pour l’entreprise familiale depuis plusieurs années. Elle a commencé à s’impliquer alors qu’elle était encore adolescente.

Jo-Any Parent, 28 ans, serveuse au Restaurant Arena du quartier Arntfield de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Lise Millette

À Saint-Eugène-de-Guigues, la Coop St-Eu mise aussi sur les motoneigistes et les amateurs de VTT.

Merci aux motoneigistes de se ravitailler à notre COOP. Vous êtes tous les bienvenus , écrit Sandie Brousseau sur la page du restaurant. Là aussi, on souhaite fidéliser la clientèle.

Un rallye pour les commerçants

Les restaurateurs ne sont pas les seuls mobilisés. La secrétaire du Club de motoneige les Gais lurons de Guigues, Jocelyne Bergeron, trouve important de soutenir les entreprises locales.

Moins de station-service, moins d’endroits où dormir. Il faut encourager nos commerçants, ceux auxquels on a accès, on veut les aider pour qu'ils restent ouverts. C'est important pour nous pour pratiquer notre sport , commence-t-elle.

Jusqu'au 8 mars, le Club de motoneige du Témiscamingue organise donc un rallye pour les motoneigistes qui emprunteront les sentiers du Témiscamingue. Un prix de participation sera remis lors de la soirée du 40e anniversaire du club, le 14 mars.

Consulter sous forme de texte Une affiche présente les détails du rallye pour emmener les gens à visiter les commerçants.

"On voulait que les gens qui se promènent sur notre territoire visitent aussi les commerces de la région. Ici, en hiver, nos commerçants, les motoneigistes sont une grosse clientèle », mentionne Mme Bergeron.

Préserver les commerces devient essentiel, surtout pour les postes d'essence.

Ici, à Saint-Bruno-de-Guigues, la station a fermé l'été dernier. C'est vraiment rendu problématique. C'est vrai aussi pour l'hébergement. Pour les personnes qui font de très longues randonnées, il n'y a plus autant d'endroits où dormir. Nous avons donc installé des affiches pour aviser les gens du nombre de kilomètres à parcourir pour leur prochaine destination , complète Jocelyne Bergeron.

Pour Mme Bergeron, il s'agit à la fois d'un enjeu économique et d'une question de sécurité pour les motoneigistes.