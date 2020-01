Inquiétudes quant aux effets de la 5G

À Montréal, plus de 200 personnes ont manifesté pour sensibiliser l’opinion aux risques potentiels du 5G.

Ça s'ajoute à un électro-smog ambiant qui est déjà intense. Et c'est la goutte qui va faire déborder le vase pour beaucoup de gens en termes de ressentir des symptômes. Insomnies, maux de tête. Le 5G c'est pas du tout la même bête que ce qu'on a actuellement.

Pour l'Association canadienne des télécommunications sans fil, la 5G est nécessaire pour répondre aux demandes des consommateurs. L'impact serait positif pour l'économie du pays.

L'absence de délai faciliterait le développement de plusieurs technologies comme les voitures autonomes, la chirurgie à distance ou la réalité virtuelle.

La réalité virtuelle par exemple, si la vitesse n'est pas suffisamment grande. Si la qualité de transmission n'est pas très grande. Si vous avez regardé un film et tout à coup il y a un petit peu de perturbations, vous avez tout de suite mal à la tête.

Mais les ondes de la 5G sont beaucoup plus courtes que celles du 4G. Il faudra donc multiplier les antennes énergivores.

Au lieu des 1200 antennes qu'on a à Montréal, on devrait en avoir 60 000 , s’alarme Jean Hudon.

Les effets thermiques de la 5G se font sentir sur les insectes, mais ceux sur la santé humaine restent controversés. L’exposition aux radiofréquences provoque des craintes , reconnaît l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'industrie a utilisé de la science de Mickey Mouse pour convaincre le public qu'il n'y avait pas de danger. Les effets des autres générations sont déjà mesurés et détectés et confirmés. Si on augmente les radiations, les effets vont empirer.

Paul Héroux, professeur de Toxicologie et spécialiste des effets de l'électromagnétisme sur la santé à l’Université McGill