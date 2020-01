Cinq artistes ou formations qui ont marqué 2019 à surveiller lors des Grammy

Les plus prestigieuses récompenses de l’industrie musicale américaine seront remises dimanche lors de la 62 e cérémonie de remise des prix Grammy, animée par la chanteuse Alicia Keys. Voici une liste de cinq artistes qui ont marqué la dernière année, et qui risquent de se démarquer dimanche soir.

Lizzo

La femme de 31 ans a été nommée artiste de l’année par le magazine TIME. Elle est en nomination dans huit catégories pour la remise des prix Grammy. Peu importe le nombre de trophées qu'elle récoltera dimanche, l'année 2019 aura été celle de Lizzo. Elle travaille dans l'industrie depuis une décennie, mais c'est seulement cette année qu'elle a atteint le firmament du star-système américain.

Femme noire qui affiche sans aucune gêne ses rondeurs, elle est portée par la vague du body positive, un mouvement pour une image corporelle positive de tous les types de corps. Ce message positif d’acceptation de soi présent dans ses chansons – qui mélangent pop, rap et rhythm and blues – explique sans doute son succès monstre. Selon le magazine TIME, elle est « un rayon de lumière qui brille à travers la tristesse et la désolation ».

Billie Eilish

La jeune artiste de 18 ans a marqué les esprits avec le tube Bad Guy. Il serait étonnant de la voir repartir de la soirée des Grammy les mains vides puisqu'elle est en nomination dans six catégories. La chanteuse est la plus jeune artiste à avoir récolté des nominations dans chacune des quatre catégories les plus prestigieuses de la soirée (meilleur album, meilleure chanson, meilleur enregistrement et meilleur nouvel artiste ou meilleure nouvelle artiste).

Lil Nas X

Le rappeur de 20 ans a marié deux styles de musique qui ont peu en commun, la trap et la country, pour mettre au monde Old Town Road, un succès planétaire qui s’est répandu dans le monde au début de 2019 grâce à la populaire plateforme de partage de vidéos TikTok. Si sa reconnaissance est presque uniquement attribuable à cette seule chanson – offerte en deux versions sur son album –, il figure tout de même parmi les finalistes dans six catégories à la soirée des Grammy.

BTS

Malgré des ventes d’album qui surpassent celles de nombreux artistes américains de premier ordre, les rois de la pop coréenne, BTS, n’ont récolté aucune nomination avec leur album Map of the Soul: Persona, sorti en avril 2019. Quoi qu’il en soit, le groupe, qui avait fait une apparition remarquée à la cérémonie des Grammy l’an dernier lorsqu’il avait remis un prix, participera à la soirée cette année encore. Cette fois, BTS partagera la scène avec Lil Nas X et plusieurs grandes vedettes pour un numéro intitulé Old Town Road All-Stars. Ce sera la première fois qu’un groupe coréen offrira une prestation lors des Grammy.

Ariana Grande

Les vedettes établies se font éclipser par des stars plus récentes cette année aux Grammy. Ariana Grande parvient toutefois à tirer son épingle du jeu puisqu'elle est en nomination dans cinq catégories. Son opus thank u, next est notamment en compétition pour remporter le prix de l’album de l’année.