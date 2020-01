Un habit de motoneige pour sauver des vies ?

Une marque spécialisée dans l’équipement de motoneige propose une combinaison qui protège de l’hypothermie en cas d’accident. Le manteau est équipé d’une doublure qui contient un système de flottaison. C’est seulement au contact de l’eau, et après une infiltration à l’intérieur du manteau, que cette poche se déploie.

Elle permettrait ainsi à son propriétaire de flotter et de rester au chaud pendant une durée de deux heures. L'entreprise Fast commercialise cette technologie, mais d'autres entreprises proposent aussi ce manteau de flottaison.

En revanche, cette technologie est à usage unique. Une fois la flottaison déployée, elle ne pourra plus être réutilisée et le manteau devra être remplacé.

Vous avez une petite veste à l'intérieur qui permet les deux isolations du manteau. La membrane qui permet de flotter est à l’intérieur du manteau seulement. C'est une mousse qui, aussitôt au contact de l'eau, gonfle et qui permet la flottaison du manteau et de la personne , explique la gérante du magasin Performance NC, Paule Lacoursière.

Cette marque n'est d'ailleurs pas la seule à proposer ce nouveau type d'équipements.

Le produit gagne en popularité auprès des motoneigistes.

De plus en plus, c'est populaire. On a beaucoup de gens qui viennent nous questionner. Surtout après ce qui est arrivé en fin de semaine passée au Lac-Saint-Jean. Les clients cette semaine, c'était beaucoup d'information par rapport à ce vêtement-là , raconte Mme Lacoursière.

L'organisme Sauvetage région 02 du Saguenay Lac-Saint-Jean estime que ce manteau est très efficace, mais ça ne remplace pas un gilet de flottaison.

Je pense que ça dépend vraiment dans quel endroit on va faire les randonnées. Si c'est des randonnées sur des sentiers fédérés, je ne suis pas certain qu'il y ait un besoin d'aller dépenser les sous associés à ce vêtement-là , croit le directeur général de Sauvetage Région 02, André Chouinard.

Un manteau qui n'est pas idéal dans toutes les circonstances. Les motoneigistes sont du même avis.

Un manteau de flottaison coûte 400 $, alors que la combinaison se vend 800 $.

D'après un reportage d'Alexandre Lepoutre