Des sacs pour les enfants de la DPJ : l'objectif largement dépassé

La campagne Bagage de vie est chapeautée par la Fondation pour l'enfance et la jeunesse.

Trop souvent, ces jeunes doivent transporter leurs effets personnels dans des sacs de papier ou de plastique. Ces bagages leurs seront remis afin qu'ils puissent se déplacer et apporter leurs effets personnels avec un peu plus de dignité.

La présidente de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse, Sylvie Blackburn est ravie de voir la générosité de la population.

Nous on avait un objectif de 1000, on est en train de le dépasser largement. Donc on pense recueillir au moins 2000 bagages. On a plusieurs points de collecte, à peu près cinq dans la région. Les gens sont vraiment au rendez-vous, les gens du public sont là. On a plein de bénévoles sur place aussi pour accueillir les bagages et puis ça fonctionne vraiment bien.

Sylvie Blackburn, présidente de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse