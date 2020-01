Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue met ses programmes de l'avant

La directrice des affaires étudiantes et des communications, Kathleen Slobodian, souligne que ces nombreuses formations sont accessibles et que le désir de recruter de nouveaux étudiants et étudiantes est renforcé par la pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans la région.

Avec le besoin de main-d’œuvre que nous connaissons, je vous dirais que dans l'ensemble des programmes il y a une possibilité. Qu'il s'agisse de programmes techniques, humains ou administratifs, on met de l'avant l'ensemble de nos programmes pour recruter , souligne-t-elle.

Les étudiants du secondaire, majoritaires à se présenter lors de journées portes-ouvertes, ne sont pas les seuls concernés. La directrice précise que cette journée est une invitation élargie à découvrir les programmes de formation en Abitibi-Témiscamingue.

Il n'y a pas une clientèle ciblée en particulier. La population en provenance du secondaire est en grande proportion, mais toute autre personne qui serait intéressée à venir ou revenir au cégep pour suivre une formation qualifiante est la bienvenue.

D'autres journées portes-ouvertes se sont également tenu ces derniers mois aux campus d'Amos et de Val-d'Or.